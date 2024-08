Nel corso delle ultime ore Google ha introdotto su Android Auto una nuova interfaccia di Google Assistant per le interazioni vocali, che strizzerebbe decisamente l’occhiolino a quanto visto finora con Siri, l’assistente vocale di Apple, su CarPlay: scopriamone insieme i principali dettagli.

Android Auto: ecco la nuova interfaccia di Google Assistant

La nuova interfaccia sarebbe totalmente distinta dalla barra già presente da tempo che compare in corrispondenza della parte superiore dello schermo, riservata invece ai comandi iniziali. La nuova interfaccia di Google Assistant farebbe infatti la sua apparizione nella parte inferiore della schermata, nell’attesa di una risposta con comandi vocali da parte dell’utente.

Nel caso ad esempio in cui l’utente chieda attività (ristoranti, bar e quant’altro) vicine al luogo in cui si trova in quel determinato momento, la nuova interfaccia inferiore compare in automatico, reagendo con animazioni diverse ai comandi vocali, per poi dissolversi nel momento in cui viene processata la risposta da parte di Google Assistant.

Al momento non conosciamo ancora lo stato attuale della distribuzione della nuova funzionalità, che sarebbe stata recentemente avvistata su Android Auto v12.5 per gli smartphone più recenti come Samsung Galaxy Z Fold6 e similari. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito alla nuova interfaccia da parte di Google, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi giorni.