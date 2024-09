Dopo il recente Redmi 14C introdotto il mese scorso, nel corso delle ultime ore la compagnia Redmi ha presentato il suo nuovo modello Redmi 14R, che presenta delle specifiche piuttosto interessanti: scopriamole insieme nel dettaglio.

Redmi 14R: Snapdragon 4 Gen 2, 120 Hz e altro ancora

Partiamo prima di tutto dal display da 6,88 pollici di diagonale con frequenza d’aggiornamento da 120 Hz e picco di luminosità pari a 600 nits. Il nuovo smartphone della compagnia cinese monta al suo interno il chip Snapdragon 8 Gen 2, accompagnato da 8 GB di RAM LPDDR4X e 256 GB di memoria interna, con possibilità di espansione grazie alla presenza dello slot microSD. Il modello presenta il sistema operativo HyperOS, basato su Android 14.

Passando al comparto fotocamere, troviamo invece un sensore principale da 13 megapixel, accompagnato anteriormente da un sensore da 5 megapixel. Ottima l’autonomia teorica grazie alla batteria da 5160 mAh di capacità, oltre il supporto alla ricarica da 18 W di potenza. Lateralmente è poi presente un sensore per le impronte digitali, che permette lo sblocco rapido e immediato dello smartphone, oltre a un jack da 3,5 millimetri per le cuffie.

Xiaomi Redmi 14R sarà disponibile in quattro colorazioni distinte (Nero, Lilla, Verde oliva e Blu), nelle seguenti configurazioni:

4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, al costo di 1099 renminbi, circa 140 euro

6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, al costo di 1499 renminbi, circa 190 euro

8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, al costo di 1699 renminbi, circa 215 euro

8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, al costo di 1899 renminbi, circa 240 euro

Lo smartphone verrà lanciato in un primo momento sul mercato cinese attraverso il sito ufficiale di Xiaomi, per poi uscire in un secondo momento sugli altri territori, comprendendo in questo caso l’occidente. Attualmente non conosciamo una data d’uscita precisa per il nostro mercato, pertanto non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti ufficiali in merito da parte di Redmi, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.