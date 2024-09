Dopo settimane di indiscrezioni, lo scorso mese Google Pixel 9 Pro Fold è stato finalmente presentato dal colosso di Mountain View, pronto a ritagliarsi uno spazio in un settore che va divenendo sempre più affollato.

E, così come avviene per il lancio di ogni nuovo device, anche lo smartphone pieghevole di Google è finito tra le mani di JerryRigEverything, che ha pubblicato su YouTube uno dei suoi immancabili video test di resistenza.

Prima di proseguire, ricordiamo le sue caratteristiche principali (la scheda tecnica completa potete trovarla qui):

display esterno Actua OLED 20:9 da 6,3 pollici con risoluzione Full. HD+ e refresh rate da 60 a 120 Hz

display interno Super Actua OLED LTPO da 8,0 pollici con risoluzione 2.076 x 2.152 e refresh rate da 1 a 120 Hz

SoC Google Tensor G4

16 GB di RAM e 256 GB, 512 GB o 1 TB di memoria interna

tripla fotocamera esterna con sensore principale ad 48 megapixel

batteria da 5.000 mAh

Google Pixel 9 Pro Fold torturato in video

Senza dubbio il team di Google ha lavorato duramente sul design del nuovo smartphone pieghevole dell’azienda, che può vantare un look moderno e accattivante ma sono in tanti a chiedersi se il device sia anche resistente.

Gli smartphone pieghevoli sono più delicati rispetto a quelli “tradizionali” e le preoccupazioni di chi sta valutando di acquistare Google Pixel 9 Pro Fold, pertanto, sono più che legittime.

Ebbene, il video pubblicato da JerryRigEverything probabilmente non le farà diminuire, in quanto lo smartphone, dopo le oramai classiche “torture” di rito (sfidando vari strumenti appuntiti, un po’ di terra e un accendino), è stato sottoposto al temibile test di piegatura, non riuscendo a superarlo (in particolare, quando il device è aperto).

A dire di JerryRigEverything, il problema principale sembra essere rappresentato dalla poca resistenza garantita dalla cerniera e dalla struttura. Sempre secondo il tester, il display interno sarebbe un po’ troppo soggetto ai graffi mentre la cerniera non sembra sufficientemente protetta dalla terra.

Se siete curiosi di scoprire come se l’è cavata Google Pixel 9 Pro Fold, non vi resta altro da fare che guardare il seguente video:

In sostanza, per gli ingegneri di Google probabilmente ci sarà da lavorare ancora molto in vista della prossima generazione.