A maggio scorso YouTube aveva anticipato, pur senza darne tempistiche precise, che avrebbe introdotto nuovi formati pubblicitari sulle TV. Ora, come riferito da alcuni utenti online, quel momento è arrivato e si inizia a vedere (anche se in maniera ancora limitata) questa nuova realtà. Ecco come cambia YouTube TV.

Il nuovo formato degli annunci pubblicitari su YouTube TV

Per alcuni utenti (e al momento sembrerebbe con un solo inserzionista) è iniziato il rilascio di questo nuovo formato degli annunci pubblicitari che prevede, quando sulla TV si mette in pausa un video su YouTube, un riquadro più piccolo rispetto a quello del video posto sul lato destro dello schermo.

Sotto il riquadro dell’annuncio ci sono due tasti: uno Dismiss (Ignora) e l’altro con il simbolo informativo, probabilmente per rimuovere quell’annuncio e per ricevere info sull’inserzionista e su quel contenuto pubblicitario. Nell’esempio oltre all’immagine c’è una sezione per il testo e un codice QR. Questa è un’altra delle novità su cui sta lavorando YouTube. È rivolta ai creatori di contenuti che possono generare codici QR unici da condividere con i propri follower tramite i loro canali facilitando la condivisione e ampliando le possibilità di monetizzazione.

Tante le novità in casa YouTube nelle ultime settimane. A inizio del mese di agosto è stata annunciata, sempre per rimanere in ambito annunci pubblicitari, il nuovo formato che non interromperà la visione dei contenuti in diretta. Quindi la piattaforma ha iniziato a testare i video di lunga durata nel feed degli Shorts, andando poi a semplificare la condivisione dei video. Non sono mancate le novità in materia di intelligenza artificiale con la nuova gestione dei commenti e la possibilità di saltare le ads grazie a Gemini.

Ora il nuovo formato pubblicitario per i video di YouTube in pausa sulla TV che dopo la prima fase di rilascio arriverà anche per i creator e gli utenti italiani.