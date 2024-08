Nel corso degli ultimi mesi, YouTube ha adottato diverse funzioni legate all’Intelligenza Artificiale, sia per quanto riguarda YouTube Shorts che nel contesto delle interazioni con Google Gemini.

Tra le diverse implementazioni figura anche uno strumento capace di generare in modo automatico riepiloghi dei commenti. Questo aspetto può essere utile tanto agli utenti quanto ai content creator, che possono così comprendere l’umore del proprio pubblico senza leggere ogni singolo intervento, un lavoro gravoso per gli youtuber più famosi con migliaia di commenti sotto i propri video.

Fino a poco fa tale funzionalità era riservata solo a pochi video e Short, esclusivamente in lingua inglese. La piattaforma sta però espandendo tale funzione a tutte le lingue supportate da YouTube. Questo è quanto emerge da un recente aggiornamento della pagina di supporto su cui vengono presentati implementazioni in fase di test. Secondo quanto riportato sul documento, nella sperimentazione non vengono più inclusi solo video in inglese, nonostante la possibilità di ottenere riepiloghi dei commenti resti esclusiva per determinati creator.

La nuova gestione dei commenti di YouTube: ecco come attivarla

Gli youtuber con abbonamento a YouTube Premium che hanno intenzione di partecipare alla nuova gestione dei commenti potranno abilitare tale voce attraverso le impostazioni dell’app di YouTube, più nello specifico attivando l’opzione Prova nuove funzionalità sperimentali.

Attivando la funzione in fase di test, il content creator potrà ordinare i commenti in base all’argomento di cui parlano grazie all’IA, facilitando la lettura degli stessi. Gli argomenti, a seconda del caso, possono essere eliminati se non considerati interessanti dallo youtuber. La nuova funzione, sebbene come già affermato sia esclusiva per gli abbonamenti a pagamento, una volta superato il periodo di test potrebbe essere resa disponibile a tutti gli utenti.

Un’altra implementazione recente molto interessante di YouTube è costituita dall’integrazione delle note nei video. Questa integrazione della piattaforma dovrebbe contrastare la disinformazione e incentivare un sano dibattito tra gli utenti.