Google ha annunciato che sta sperimentando le raccomandazioni video di lunga durata nei feed degli YouTube Shorts.

Il test ha lo scopo di aumentare la scoperta di contenuti di lunga durata di YouTube dove gli utenti normalmente troverebbero solo video di un minuto al massimo.

Google spiega che alcuni utenti inizieranno a vedere sia video brevi che lunghi nel feed degli Shorts, tuttavia la società rassicura i creatori che i loro contenuti rimarranno idonei per la monetizzazione.

Il colosso di Mountain View aggiunge che questo esperimento rappresenta un modo in più per il pubblico di scoprire i loro contenuti e non influirà sulle metriche del loro sito.

Alcuni utenti vedranno anche video lunghi nel feed degli Shorts

Probabilmente Google vuole spingere gli utenti che vivono più che altro di Shorts a guardare contenuti più lunghi che sono più monetizzabili.

La funzionalità è attualmente in fase di distribuzione solo a un gruppo selezionato di utenti e Google non ha fornito indicazioni su come ciò influirà sui contenuti per bambini o se i bambini saranno inclusi nel gruppo di prova.

In ogni caso la società afferma che valuterà attentamente il feedback sia dei creatori che degli spettatori prima di decidere se lanciare pubblicamente la novità.

All’inizio di quest’anno TikTok ha iniziato a promuovere i video in formato orizzontale per attirare gli utenti di YouTube.