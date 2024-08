Senza dubbio YouTube rappresenta uno dei prodotti di maggior successo tra quelli offerti da Google ma ciò non significa che sia esente da pecche e, proprio per tale motivo, il suo team di sviluppatori è impegnato in un lavoro senza sosta volto al miglioramento di questa piattaforma di condivisione dei video.

Tra gli aspetti che meno piacciono agli utenti vi sono gli annunci pubblicitari, percepiti da tanti come un vero e proprio fastidio e pare che gli sviluppatori di YouTube stiano studiando un’importante modifica a tal proposito per quanto riguarda i video in diretta.

Una gradita novità per gli utenti di YouTube

Stando a quanto è stato annunciato dal colosso di Mountain View, il suo team di sviluppatori ha iniziato a testare un nuovo formato di pubblicità che non interromperà l’esperienza di visione dei contenuti in diretta.

Nel sito di supporto ufficiale, il team di Google ha reso noto che YouTube sta sperimentando la funzione di visualizzazione Picture in Picture per gli annunci pubblicitari proposti nel corso dei video live.

A dire del colosso di Mountain View, alcuni utenti su dispositivi selezionati inizieranno a vedere il nuovo formato pubblicitario nei prossimi mesi, consentendo così ai creatori di pubblicare annunci senza interrompere lo streaming live.

Ricordiamo che allo stato attuale, nel momento in cui deve essere visualizzato un annuncio, lo spettatore viene portato via dallo streaming mentre il video passa a un annuncio a schermo intero. Con la nuova soluzione, invece, lo spettatore sarà in grado di continuare a guardare i contenuti in diretta senza dover temere di perdersi nulla a causa dell’interruzione pubblicitaria.

Google precisa che i creatori di YouTube potranno scegliere per i loro canali il nuovo formato dalle impostazioni di monetizzazione. Trovate tutte le istruzioni da seguire qui.