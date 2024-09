Le prime anticipazioni sul nuovo Sony Xperia 5 VI prevedevano che l’erede di Xperia 5 V arrivasse già all’inizio di quest’anno. Così non è stato e dopo aver saltato le edizioni di quest’anno del Mobile World Congress e dell’IFA (nelle quali ci si aspettava di vederlo) Sony ha confermato che Xperia 5 VI non arriverà entro la fine del 2024. È una novità considerando che il colosso giapponese è solito rilasciare ogni anno due device di fascia alta (uno della serie Xperia 1 e l’altro della serie Xperia 5) e uno di fascia media (della serie Xperia 10).

Xperia 5 VI ritarda per continuare a vendere Xperia 5 V

Durante una conferenza stampa – a cui hanno partecipato il direttore generale Shinji Yuhara e il direttore generale del dipartimento Mobile Business della divisione Mobile Business di Sony Marketing Masao Mizuno – è stato chiaramente detto che volontà dell’azienda è quella di continuare a vendere anche quest’anno Xperia 5 V. Inoltre molti utenti Sony stanno passando dalla serie Xperia 5 a Xperia 1 VI e in Giappone dopo due anni dal lancio si continuano a vendere Xperia 5 IV.

Ecco quindi spiegato perché prima del prossimo anno non sarà prevista la distribuzione di Xperia 5 VI, anche se è da capire se questo ritardo porterà a saltare la versione che sarebbe dovuta uscire quest’anno o a rilasciare un modello che a distanza anche di soli pochi mesi potrebbe essere non più competitivo come lo sarebbe stato presentandolo quest’anno.

Magic Editor di Google Foto arriva sui device Xperia

Google aveva anticipato che le funzionalità di Magic Editor di Google Foto sarebbero state rese disponibili per un maggior numero di device Android. La collaborazione con Sony rende queste funzionalità già da ora disponibili sugli smartphone della serie Xperia.

Queste funzionalità prevedono Magic Editor, Magic Eraser, Photo Unblur e Portrait Light ma anche l’effetto HDR, i preset per sostituire il cielo e gli effetti Color Pop. Buona parte di queste funzionalità sono già disponibili sui modelli Xperia rilasciati l’anno scorso, ma per le versioni di Xperia 10 con 3 GB di RAM le funzioni disponibili saranno limitate.