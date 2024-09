Per usare un dispositivo Samsung Galaxy attualmente non serve avere un account Samsung, tuttavia da un paio di anni la società sta spingendo in vari modi gli utenti Galaxy a creare un account Samsung. A breve sarà necessario crearne uno per utilizzare l’app Samsung Galaxy Store. Un avviso incluso nella versione 6.6.13.10 dell’app informa che per utilizzare i servizi del Galaxy Store, come l’installazione, il download e l’aggiornamento delle app, sarà necessario aver effettuato l’accesso al proprio account Samsung.

Samsung chiederà di creare un account per poter utilizzare Galaxy Store

Che si tratti di scaricare nuove app, aggiornare quelle esistenti o anche solo aprire il Galaxy Store, bisognerà aver effettuato l’accesso a un account Samsung sul proprio dispositivo. Tuttavia è importante tenere presente che questo include tutti gli aggiornamenti automatici delle app che in precedenza non richiedevano un account, quindi alcune queste potrebbero smettere di funzionare se non vengono aggiornate.

Il nuovo requisito per poter utilizzare Samsung Galaxy Store entrerà in vigore il 25 settembre, ma l’annuncio non è ancora visibile a tutti gli utenti, in quanto l’ultimo aggiornamento dell’app è ancora in fase di distribuzione. Questo cambiamento non influirà in alcun modo sulle app scaricate da Google Play Store, tuttavia molte app Samsung si affidano al Galaxy Store per gli aggiornamenti, come ad esempio l’apprezzato Samsung Internet Browser.