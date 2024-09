Tra le varie applicazioni che il colosso di Mountain View offre ai propri utenti, figura anche Google Keep, software molto apprezzato il cui scopo è quello di fornire uno strumento utile e comodo per prendere note e appunti. L’applicazione in questione riceve, come molte altre, diverse attenzioni da parte del team di sviluppatori dedicato, nel corso degli ultimi mesi abbiamo visto per esempio come si potranno prendere appunti dalla schermata di blocco, come l’app si sia ispirata a Google Calendar per la creazione delle note, o ancora come i promemoria verranno integrati in Tasks.

Oggi vediamo insieme una piccola novità dedicata a tablet e smartphone pieghevoli, qualcosa che avevamo già avuto la possibilità di intravedere a inizio giugno e che ora sembra largamente disponibile.

Google Keep permette di ridimensionare il layout a doppio riquadro su tablet e smartphone pieghevoli

Era il mese di dicembre del 2022 quando Google Keep ricevette un nuovo layout per i dispositivi dotati di display di grandi dimensioni, la nuova veste grafica dell’app permetteva agli utenti di beneficiare di una sorta di divisione dello schermo su tablet e smartphone pieghevoli, consentendo di scrivere una nuova nota sul lato destro, mantenendo sott’occhio tutte le altre sul lato sinistro.

Tuttavia finora gli utenti non avevano alcun modo di modificare il rapporto tra le due sezioni, dovendosi necessariamente accontentare di una divisione a metà che potrebbe risultare scomoda in alcuni contesti; tuttavia, nelle ultime ore Google ha implementato una modifica lato server che permette agli utenti di Keep di ridimensionare il layout a doppio schermo a proprio piacimento.

Il video che vedete qui sopra, condiviso dai colleghi di 9to5Google, ci mostra il funzionamento della novità: trascinando la barra posizionata al centro dello schermo, che di default suddivide lo spazio a disposizione in due metà uguali, è possibile modificare le dimensioni della porzione di schermo di proprio interesse; è altresì possibile disattivare il layout a doppio riquadro semplicemente trascinando la barra verso uno dei due lati.

Come già detto, l’implementazione della novità avviene attraverso una modifica lato server, non è dunque necessario attendere alcun aggiornamento di Google Keep, semplicemente pazientare un po’ se ancora non doveste vederla sul vostro tablet o smartphone pieghevole.