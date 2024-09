L’app fotocamera predefinita degli smartphone made by Google, precedentemente nota come Google Fotocamera e in seguito ribattezzata Fotocamera Pixel, è disponibile da qualche tempo anche sugli smartwatch mossi dal sistema operativo Wear OS; sugli orologi l’app funziona come una sorta di controller fornendo all’utente la possibilità di controllare il comparto fotografico del proprio smartphone utilizzando il dispositivo indossabile.

Nelle ultime ore il colosso di Mountain View ha rilasciato un nuovo aggiornamento per l’applicazione in questione che, raggiungendo la versione 9.5, porta sugli smartwatch compatibili alcune novità. Scopriamole insieme.

La Fotocamera Pixel porta alcune novità sugli smartwatch Wear OS grazie alla nuova versione 9.5

Come anticipato in apertura, nelle ultime ore Google ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento per l’app Fotocamera Pixel su Wear OS, aggiornamento che una volta installato presenterà all’utente una richiesta di consenso per le notifiche.

Grazie all’ultimo update, nel momento in cui sullo smartphone fosse in esecuzione l’app fotocamera, lo smartwatch mostrerà un’icona di attività in corso nella parte inferiore del quadrante, cliccando sull’icona in questione verrà avviato il controller sull’orologio. La novità in questione non è legata esclusivamente alla versione di Fotocamera Pixel installata sullo smartwatch, ma anche a quella sul telefono, che deve a sua volta aver raggiunto la versione 9.5.

Come potete notare dalle immagini in galleria, ci sono altre novità introdotte dalla versione 9.5 di Fotocamera Pixel su Wear OS, l’update ha infatti aggiornato il mirino dell’app con un nuovo selettore per foto e video posizionato sulla sinistra dello schermo; l’utente può scorrere verso il basso o verso l’alto per passare da uno all’altro, o semplicemente cliccarci sopra. Inoltre è stata introdotta una nuova gesture, grazie ad un doppio tap è ora possibile passare dalla fotocamera posteriore a quella frontale (e viceversa) direttamente dall’orologio.

Insomma, l’aggiornamento alla versione 9.5 di Fotocamera Pixel per Wear OS non stravolge l’esperienza d’uso, ma introduce alcune comode modifiche per l’utilizzo dell’applicazione; secondo quanto riportato sul Google Play Store “l’ultima versione di Pixel Camera per Wear OS funziona solo su dispositivi Wear OS 3 (e superiori) connessi a telefoni Pixel“, dunque dovrebbero poterne beneficiare anche altri dispositivi oltre all’ultimo nato in casa Google, Pixel Watch 3.