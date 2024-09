Immagina di infilarti a letto e, senza muovere un dito, vedere tutte le luci di casa spegnersi da sole, mentre i tuoi dispositivi smart si preparano per la notte, attivando le routine preimpostate. Non è fantascienza, ma una delle nuove funzionalità che Samsung si appresta a introdurre nel suo Galaxy Ring.

All’IFA 2024, Samsung ha creato uno spazio dimostrativo per svelare una nuova integrazione tra il Galaxy Ring e SmartThings, la sua piattaforma per la gestione della casa smart. Nella demo, gli utenti potevano semplicemente muovere la mano per attivare una routine notturna preimpostata: le luci si spegnevano automaticamente, il robot aspirapolvere si attivava e altri dispositivi intelligenti della casa iniziavano a svolgere le loro funzioni. Insomma, un assaggio di come il Galaxy Ring potrebbe rendere ancora più automatizzata e comoda la gestione della casa.

Grazie alla funzione di monitoraggio del sonno del Samsung Galaxy Ring, quando l’anello rileva che ti sei addormentato, sarà in grado di attivare automaticamente la routine notturna della tua casa smart. Questo significa che potrai spegnere le luci, abbassare le tapparelle o regolare la temperatura senza muovere un dito. Anche se questa funzionalità da sola potrebbe non essere sufficiente per convincere tutti, mostra chiaramente l’impegno di Samsung nel rendere il Galaxy Ring sempre più utile e innovativo. Il suo potenziale per diventare un vero e proprio hub per il controllo della casa intelligente è ormai dietro l’angolo.

Al momento, non ci sono ancora informazioni precise su quando questa nuova integrazione tra il Galaxy Ring e SmartThings sarà resa disponibile agli utenti, ma l’attesa promette di essere interessante. Samsung sta chiaramente puntando a migliorare l’esperienza degli utenti, e questa novità potrebbe rappresentare un ulteriore passo verso una gestione più intelligente e automatizzata della casa.