Dalla Cina arriva la notizia del lancio da parte di Xiaomi di un nuovo power bank di piccole dimensioni: stiamo parlando di Xiaomi Powerbank 10000 33W.

Il nome ufficiale di questo accessorio potrebbe trarre in inganno, in quanto la sua capacità non è 10.000 mAh ma solo 5.500 mAh mentre la velocità di ricarica massima supportata è effettivamente 33 W.

Le principali caratteristiche di Xiaomi Powerbank 10000 33W

Pare che il colosso cinese abbia deciso di adottare una politica dei nomi particolare per i suoi nuovi power bank, in quanto alcuni giorni fa ne ha lanciato un altro con capacità da 14.000 mAh che però si chiama Xiaomi Powerbank 25000 212W. Ebbene, con questo sistema di denominazione fare confusione per gli utenti è piuttosto facile.

Una delle principali caratteristiche del nuovo power bank di Xiaomi è rappresentata dal suo cavo integrato: quando non viene usato, si infila in uno slot, fungendo anche da cordino. Si tratta di una soluzione che consente di risparmiare spazio e, allo stesso tempo, garantisce che non venga perso il cavetto.

Xiaomi Powerbank 10000 33W può contare anche su una porta USB Type-C come opzione aggiuntiva per la ricarica ma con una velocità massima di 22,5 W, il tutto con un sistema di distribuzione intelligente dell’alimentazione quando si gestiscono più dispositivi.

Tanto per farsi un’idea, con il cavo di ricarica principale (33 W) il nuovo power bank del colosso cinese è in grado di ricaricare Xiaomi 14 Pro fino al 51% in appena 30 minuti.

Tra le altre caratteristiche non mancano una modalità a bassa corrente per caricare dispositivi a basso consumo, il supporto per i protocolli di ricarica rapida più comuni (come PD 3.0 e QC 3.0) e dimensioni compatte.

Xiaomi Powerbank 10000 33W in Cina è disponibile sulla piattaforma Youpin in due colorazioni (Deep Space Blue e Light Brown) a 149 yuan, pari al cambio a circa 19 euro. Al momento non vi sono informazioni su una sua commercializzazione in Europa.