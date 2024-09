Negli ultimi anni, i social media si sono evoluti rapidamente, diventando sempre più interattivi e personalizzati. Funzionalità come le Storie, i filtri e i messaggi diretti (DM) sono diventati strumenti essenziali per socializzare, creare contenuti e rafforzare le connessioni tra le persone. Le piattaforme, per stare al passo con le esigenze degli utenti, continuano a migliorare costantemente l’esperienza di utilizzo. Anche Instagram non è da meno e, in linea con questa tendenza, ha introdotto nuove funzionalità per rendere i suoi DM ancora più coinvolgenti e divertenti.

Una delle funzionalità che Instagram sta aggiungendo ai messaggi diretti, è la possibilità di modificare le foto e inserire gli adesivi. Quindi, gli utenti potranno disegnare sulle foto e aggiungere adesivi prima di inviarle, con strumenti simili a quelli presenti nelle Storie. Un’altra novità importante e interessante, è la possibilità di creare adesivi personalizzati a partire da foto esistenti e utilizzarli direttamente nelle chat. Con questi aggiornamenti, gli strumenti di modifica nelle conversazioni di Instagram diventano sempre più simili a quelli delle Storie.

Oltre alle nuove opzioni di editing, Instagram introduce anche nuovi temi per poter personalizzare l’aspetto delle chat, come ad esempio un tema autunnale o uno dedicato magari a un nuovo album di un artista. Adam Mosseri, a capo di Instagram, ha spiegato quanto i messaggi diretti siano diventati fondamentali per la piattaforma. Non solo le interazioni nei DM stanno crescendo, ma ora influenzano anche il modo in cui i post vengono classificati. In pratica, più un post viene condiviso via DM, più diventa rilevante. “Create contenuti che le persone abbiano voglia di condividere con amici o persone a cui tengono. Questo vi aiuterà a raggiungere più persone nel tempo”, ha detto Mosseri.