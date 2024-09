Samsung ha annunciato nel corso delle ultime ore la fine degli aggiornamenti software per alcuni suoi dispositivi Galaxy usciti negli scorsi anni: scopriamo insieme i modelli nello specifico.

Samsung: i modelli di Galaxy interessati dallo stop degli aggiornamenti

Ad essere interessati dallo stop della compagnia saranno rispettivamente Samsung Galaxy Flip 5G, Samsung Galaxy Tab S7 e infine Samsung Galaxy Tab S7+. Ricordiamo che tutti e tre i dispositivi uscirono ad agosto 2020, confermando dunque un supporto pari a 4 anni di aggiornamenti totali.

Entrando maggiormente nei dettagli, i tre dispositivi sopracitati presentavano al lancio rispettivamente Android 10 e One UI 2.1, risultando così idonei per tre principali aggiornamenti del sistema operativo: nel caso specifico hanno ricevuto Android 13 a cavallo tra la fine del 2022 e i primi mesi del 2023. Successivamente sono arrivati infine agli aggiornamenti a One UI 5.1 e One UI 5.1.1, risultando in questo caso gli ultimi. Lo stop agli aggiornamenti del sistema operativo era dunque cominciato in realtà già dall’anno scorso, a cui seguirà adesso anche lo stop alle patch di sicurezza.

Ricordiamo infatti che nell’ormai lontano 2019, la stessa Samsung promise un supporto minimo di 4 anni di aggiornamenti per tutti i modelli di smartphone e tablet futuri: l’eccezione alla regola in questo caso venne rappresentata da Samsung Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra, che sorprendentemente ricevettero un anno di supporto extra, arrivando così a 5 anni totali.

Fortunatamente non tutti i modelli della serie Galaxy S7 vedranno quest’anno lo stop agli aggiornamenti: nel caso ad esempio di Samsung Galaxy Tab S7 FE, infatti, riceverà aggiornamenti di sicurezza fino a marzo 2025, considerando la sua uscita a marzo 2021. Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti in merito ai futuri stop da parte di Samsung, che arriveranno nel corso dei prossimi mesi.