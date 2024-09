Nelle scorse ore il team di Google ha finalmente rilasciato la versione AOSP di Android 15, che nel giro di qualche settimana dovrebbe essere disponibile per i dispositivi della gamma Google Pixel supportati.

E, in contemporanea, nel quartier generale del colosso di Mountain View è apparsa la statua ufficiale della nuova versione del sistema operativo mobile di Google, così come da tradizione per l’azienda.

Ecco la statua di Android 15

Nelle scorse ore Dave Burke, Vice Presidente di Google, ha pubblicato su X una foto che mostra la statua di Android 15: il robottino verde sta comodamente seduto su una panchina.

La statua raffigura un robottino androide che tiene in mano un cono gelato alla vaniglia su una panchina del parco.

Ricordiamo a tal proposito che internamente il team del colosso di Mountain View ha mantenuto i nomi a tema dessert per ogni versione del sistema operativo mobile dell’azienda e quello di Android 15 (o V) dovrebbe essere gelato alla vaniglia. In sostanza, da questo specifico punto di vista la statua ha un suo significato preciso.

Se un tempo l’inaugurazione della statua era un momento importante per Google, che organizzava anche appositi eventi stampa per l’occasione, oggi la situazione è cambiata radicalmente e sembra essere più per i vari team che partecipano allo sviluppo dell’OS.

Ora che il codice AOSP di Android 15 è disponibile, i vari produttori possono iniziare a lavorare al sistema operativo, così da poterlo implementare nei rispettivi device e tra le aziende che dovrebbero rilasciare l’atteso aggiornamento già nel corso delle prossime settimane vi è anche Samsung.

Si preannuncia un autunno molto movimentato sia per il team di Google che per gli appassionati di Android.