Huawei si prepara a mostrare ufficialmente un nuovo sorprendente prodotto pieghevole: si tratta di Huawei Mate XT, l’atteso smartphone “triple-fold” capace di dividersi in tre parti grazie a una doppia piega. Quest’oggi veniamo a sapere che la novità sarà presentata durante l’evento in arrivo tra pochi giorni: ecco cosa sappiamo.

Huawei Mate XT in arrivo il 10 settembre 2024

Il prossimo 10 settembre 2024 Huawei ha in programma un importante evento di presentazione, e tra i protagonisti ci sarà anche lo smartphone “misterioso” che abbiamo intravisto le scorse settimane nelle mani di Richard Yu, CEO della divisione consumer di Huawei. È già da un po’ che si parla di questo primo “tri-fold” di Huawei, con indiscrezioni che fin da febbraio puntano su un lancio entro il 2024.

Il nome del nuovo smartphone sarà a quanto pare Huawei Mate XT, e il modello farà parte della gamma Ultimate Design del brand, che distingue i modelli premium. Il video teaser diffuso in queste ore suggerisce un prodotto che punterà sulla registrazione video con funzionalità zoom, ma non ci sono ancora dettagli in tal senso. In base a quanto sappiamo, lo smartphone con doppia piega dovrebbe offrire uno schermo da 10 pollici quando completamente aperto, cosa che lo renderebbe a tutti gli effetti un tablet.

Huawei Mate XT sarà presente all’evento del 10 settembre 2024, ma probabilmente ancora come una sorta di prototipo dimostrativo: difficile immaginare che la casa cinese possa già metterlo in vendita da subito. Durante l’evento lo vedremo quasi certamente in azione, affiancato ad altri attesi prodotti come Huawei Watch GT 5, Huawei Watch D2 e il nuovo SUV Aito M9 con HarmonyOS.

Manca dunque solo una settimana e potremo vedere più da vicino Huawei Mate XT. Uno smartphone che si divide in tre parti grazie a una doppia piega costituisce una buona idea secondo voi? Fateci sapere la vostra. Appuntamento al 10 settembre 2024 per saperne di più.