Come suggerito da precedenti rumor, Huawei potrebbe battere sul tempo Samsung e lanciare per prima uno smartphone con doppia piega già nel 2024.

In primavera è emerso un brevetto Huawei per uno smartphone tri-fold e all’inizio di questo mese un dirigente della società è stato avvistato con un presunto prototipo. Ora sono emerse altre due immagini che mostrano il dirigente Huawei mentre utilizza il dispositivo.

Lo smartphone a doppia piega di Huawei è stato fotografato in mano al dirigente

L’account Weibo di WHYLAB ha pubblicato due immagini che mostrano il CEO della divisione consumer di Huawei Richard Yu mentre usa uno smartphone pieghevole apparentemente a triplo schermo.

A giudicare dalle foto il dispositivo sembra sottile nonostante la doppia piega, al punto che potrebbe essere spesso come molti degli smartphone pieghevoli attualmente sul mercato, tuttavia il modulo della fotocamera posteriore appare parecchio sporgente.

Teoricamente uno smartphone a doppia piegatura può offrire uno schermo decisamente più grande rispetto a un modello convenzionale, infatti si ritiene che il dispositivo Huawei offrirebbe uno schermo pieghevole da 10 pollici che eclisserebbe quelli da 7,6 pollici a 8 pollici presenti sui modelli attuali.

Un dispositivo del genere potrebbe quindi essere un vero sostituto per il tablet, tuttavia ci sarebbero due pieghe sul display e probabilmente costerebbe molto per via dello schermo più grande e di tutta la componentistica relativa alla cerniera aggiuntiva.

Il noto informatore Digital Chat Station ha recentemente affermato che lo smartphone a doppia piega di Huawei potrebbe essere lanciato addirittura il mese prossimo.