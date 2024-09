Ci sono novità software in arrivo in casa Google e per una volta non si parla né di Gemini né di Android 15, bensì di piccoli ritocchi ad un paio di app che potrebbero essere apprezzati nel normale utilizzo del dispositivo: da una parte l’interfaccia grafica dell’app Google viene rinnovata e semplificata, dall’altra Google Tasks lavora per consentire di rimandare un impegno in maniera meno farraginosa.

Come cambia la grafica dell’App Google

Pur essendo quella che ne porta il nome, l’App Google non è esattamente l’applicazione dalla grafica più curata del colosso di Mountain View, tuttavia l’ultima modifica introdotta costituisce un evidente miglioramento.

Come potete vedere dagli screenshot sottostanti, in precedenza, immediatamente sotto alla barra di ricerca trovava posto un piccolo carosello composto da un totale di cinque shortcut a forma di pillola, ciascuna delle quali contenente una piccola icona, il nome della funzione e una breve descrizione:

Traduci testo – Con la fotocamera

Cerca foto – Dalla tua raccolta

Trova la soluzione – Con la fotocamera

Identifica il brano – Ascoltando

Acquista prodotti – Nei tuoi screenshot.

Questo, unito al fatto che la descrizione è scritta interamente in caratteri maiuscoli, si traduce in un impatto visivo e pratico non particolarmente gradevole. Per questo motivo il team di Google ha deciso di intervenire con una massiccia opera di semplificazione: via testo e descrizione: rimangono soltanto le piccole icone, ora inserite in pillole colorate che risaltano maggiormente. Peraltro, le prime quattro sono tutte visibili e immediatamente accessibili, soltanto per l’ultima è necessario scorrere lateralmente. Beninteso, solo una delle scorciatoie di cui sopra richiama Sound Search, tutte le altre non fanno altro che aprire Google Lens.

Il nuovo design è disponibile da tempo nell’app per iOS, mentre in quella per Android è stato avvistato solo dopo il rilascio dell’ultimo aggiornamento beta alla versione 15.34 (ancora non ve n’è traccia nel canale stabile). La versione più recente dell’App Google è scaricabile dal Google Play Store cliccando sul badge sottostante.

Google Tasks in soccorso dei procrastinatori

Complice la sua integrazione con altri servizi di Google come Calendar e Gmail, Google Tasks — che proprio di recente ha visto la propria interfaccia grafica rivoluzionata — è un’app molto utile per tenere sotto controllo i propri impegni, tuttavia allo stato attuale è piuttosto macchinosa nel caso in cui l’utente abbia necessità di riprogrammare una scadenza: alla ricezione della relativa notifica, è necessario un tocco per aprire l’app e da lì occorre procedere ad impostare una nuova scadenza.

Per fortuna, la situazione sembra destinata a cambiare: l’analisi della nuova versione 2024.08.26.667397740.0 di Google Tasks ha permesso di evidenziare i lavori in corso per introdurre un nuovo collegamento rapido “Reschedule” direttamente nella notifica, che consentirà di riprogrammare rapidamente l’impegno in questione scegliendo tra varie opzioni disponibili (Domani, Questa settimana, La prossima settimana, Personalizza). Insomma, un meccanismo molto simile alla funzione Più tardi disponibile da tempo coi promemoria di Google Keep.

Allo stato attuale, la novità descritta non è ancora disponibile, in ogni caso potete aggiornare Google Tasks cliccando sul badge sottostante.