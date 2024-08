Samsung Galaxy Z Fold Special Edition si avvicina sempre di più, e in questi giorni le anticipazioni e le indiscrezioni stanno impazzando. Le ultime parlano di una interessante novità riguardante il supporto alla S Pen.

Samsung Galaxy Z Fold Special Edition non avrà una S Pen “tradizionale”

In questi giorni si sta parlando molto di Samsung Galaxy Z Fold Special Edition, in precedenza conosciuto come Galaxy Z Fold6 Slim: lo smartphone pieghevole potrebbe non solo essere la “risposta” a rivali come HONOR Magic V3, più sottile e leggero rispetto a Galaxy Z Fold6 e in arrivo a livello globale tra pochi giorni, ma portare una bella rivoluzione nella gamma della casa di Seoul.

In precedenza si è parlato dell’assenza del supporto alla S Pen per una questione di contenimento dei costi, ma secondo quanto riportato dall’esperto di display @DSCCRoss su X ci dobbiamo attendere novità intriganti. In base a quanto riferito, non solo Galaxy Z Fold Special Edition avrà effettivamente il supporto alla S Pen, ma sostituirà il tradizionale digitalizzatore con qualcos’altro.

Smartphone come Galaxy Z Fold6 e Galaxy S24 Ultra, compatibili con il pennino di Samsung, dispongono di un supporto tramite un metodo di stilo attivo e un digitalizzatore incorporato nello schermo. Questo significa che la S Pen dispone di una propria fonte di alimentazione e che è presente una connessione complessa tra la punta della penna e il display, in modo da dare accesso alle varie funzionalità avanzate. Altri modelli meno costosi, come i Galaxy Tab della serie FE, utilizzano una S Pen passiva, che non risulta dunque alimentata: quest’ultima va in pratica a imitare il normale tocco delle dita, senza richiedere un digitalizzatore integrato.

La fonte sostiene che Galaxy Z Fold Special Edition non avrà un digitalizzatore in modo da ridurre spessore e costi, specificando che Samsung deve trovare un altro modo per far funzionare la S Pen. Purtroppo non specifica per il momento quale sarà questo nuovo metodo, ma riteniamo improbabile che il produttore possa optare per un pennino passivo: è possibile che la casa di Seoul possa optare per una terza via, ma per ora non possiamo spingerci oltre.

Sembra proprio che questo nuovo modello offrirà dunque parecchi cambiamenti rispetto a Galaxy Z Fold6: i giorni scorsi abbiamo visto quali potrebbero essere le novità per il comparto fotografico, ma anche alcune delle altre presunte specifiche tecniche e persino indicazioni sul materiale utilizzato. Samsung Galaxy Z Fold Special Edition dovrebbe entrare in fase di produzione nel mese di settembre, ma dovrebbe essere commercializzato solamente in alcuni mercati: improbabile vederlo qui da noi in via ufficiale, ma siamo comunque curiosi di sapere cosa riuscirà a tirare fuori il produttore.

In copertina Samsung Galaxy Z Fold6