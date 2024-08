Il lancio di Samsung Galaxy Z Fold Special Edition è atteso in Cina e Corea del Sud entro la fine dell’anno ed è destinato a essere più sottile di Samsung Galaxy Z Fold6.

Questo design potrebbe implicare alcuni compromessi, ma a quanto pare ci sarà almeno un miglioramento della fotocamera.

In risposta a un utente che sosteneva che il design più sottile avrebbe significato un’esperienza della fotocamera inferiore, il leaker Evan Blass ha suggerito che Samsung Galaxy Z Fold Special Edition potrebbe essere dotato di un sensore principale da 200 MP con uno zoom 2x migliorato.

Samsung Galaxy Z Fold Special Edition offrirebbe una fotocamera da 200 MP

Al momento non abbiamo notizie sul sensore che Samsung utilizzerà per Galaxy Z Fold Special Edition. La società offre sia il sensore Isocell HP2 che l’Isocell HP9 come fotocamera da 200 MP. Quest’ultimo sarebbe più probabile per via delle dimensioni più compatte e quindi avrebbe in teoria una qualità dell’immagine meno impressionante rispetto a Samsung Galaxy S24 Ultra.

Tuttavia una fotocamera da 200 MP potrebbe comunque rappresentare un miglioramento rispetto al sensore principale da 50 MP ormai obsoleto riciclato nel Galaxy Z Fold6.

Secondo le voci di corridoio, oltre a essere più sottile Samsung Galaxy Z Fold Special Edition offrirebbe degli schermi più grandi, ma il nuovo design potrebbe andare a scapito del supporto per la S Pen.