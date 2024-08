Sono passate poche settimane dal lancio di Samsung Galaxy Z Flip6 e Samsung Z Fold6, la nuova lineup di smartphone pieghevoli della compagnia coreana. Nel frattempo, già cominciano a susseguirsi le prime voci inerenti al possibile Samsung Galaxy Z Fold6 Slim, rumoreggiato ormai da diverso tempo, e agli eventuali materiali che utilizzerà per la sua scocca: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Galaxy Z Fold6 Slim: le motivazioni dietro la possibile scelta del titanio

Stando a quanto riportato da The Elec, i fornitori delle componenti di Samsung starebbero valutando la possibilità di utilizzare il titanio per la scocca posteriore di Samsung Galaxy Z Fold6 Slim come diretta alternativa all’acciaio inossidabile, risultando di gran lunga più resistente e leggero rispetto a quest’ultimo.

Fino ad oggi, Samsung ha infatti utilizzato rispettivamente acciaio inossidabile o plastica rinforzata con fibra di carbonio per la parte posteriore di tutti i suoi dispositivi appartenenti alla serie Z Fold: il titanio potrebbe dunque risultare un’assoluta novità in tal senso, seguendo quanto visto recentemente con iPhone 15 Pro e Xiaomi 14 Ultra.

Secondo le ultime indiscrezioni, la versione slim di Samsung Galaxy Z Fold6 potrebbe non presentare il supporto al riconoscimento di S Pen, cosa che avrebbe fatto propendere l’ago della bilancia a favore del titanio per la parte posteriore del pieghevole. La fonte riporterebbe che Samsung Galaxy Z Fold6 Slim vedrà presumibilmente la luce entro la fine di quest’anno in esclusiva per la Corea del Sud e la Cina, nonostante non sia stato ancora annunciato in via ufficiale dalla compagnia coreana.

Chiaramente al momento si tratta di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno necessariamente essere confermati (o eventualmente smentiti) da parte della compagnia produttrice. Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi a venire.