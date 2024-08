OPPO annuncia il rilascio di un nuovo importante aggiornamento per alcuni suoi smartphone Android, che accolgono funzionalità di intelligenza artificiale generativa. I modelli coinvolti nella distribuzione sono OPPO Reno12, OPPO Reno12 Pro, OPPO Reno12 F 5G e OPPO Reno12 FS 5G. Andiamo a scoprire tutte le novità in arrivo.

Novità aggiornamento AI per OPPO Reno12, Reno12 Pro, Reno12 F 5G e Reno12 FS 5G

OPPO avvia quest’oggi la distribuzione di un nuovo aggiornamento AI per Reno12, Reno12 Pro, Reno12 F 5G e Reno12 FS 5G, modelli lanciati in Italia tra il mese di giugno (i primi due) e il mese di luglio. L’update rende accessibili a un pubblico sempre più vasto alcune funzionalità di intelligenza artificiale generativa avanzate. Tra le principali novità c’è l’introduzione di AI Tool Box in lingua italiana, che comprende tre strumenti innovativi che puntano a semplificare la gestione dell’attività quotidiana:

AI Speak (Lettura ad alta voce): consente di trasformare articoli e altri contenuti testuali in audio, risultando particolarmente utile nei momenti di stanchezza o durante altre attività, come il viaggio o l’esercizio fisico.

(Lettura ad alta voce): consente di trasformare articoli e altri contenuti testuali in audio, risultando particolarmente utile nei momenti di stanchezza o durante altre attività, come il viaggio o l’esercizio fisico. AI Summary (Riepilogo AI): riassume in tempo reale articoli o testi lunghi, sintetizzando le informazioni essenziali in pochi istanti; la soluzione ideale per risparmiare tempo prezioso e migliorare l’efficienza nella gestione delle attività di tutti i giorni.

(Riepilogo AI): riassume in tempo reale articoli o testi lunghi, sintetizzando le informazioni essenziali in pochi istanti; la soluzione ideale per risparmiare tempo prezioso e migliorare l’efficienza nella gestione delle attività di tutti i giorni. AI Writer (Scrittura AI): un supporto avanzato per la redazione di testi complessi, come e-mail più tecniche; può eseguire comandi specifici, facilitando la creazione di contenuti articolati e precisi, migliorando eventualmente la qualità e la professionalità delle comunicazioni scritte.

Queste nuove funzionalità possono essere attivate tramite la barra laterale dello smartphone quando viene visualizzato un contenuto o un’app compatibile. La Lettura ad alta voce, ad esempio, risulta accessibile quando è presente del testo leggibile sullo schermo, mentre Scrittura AI si attiva in presenza di app come Gmail.

In più, con l’aggiornamento in rollout è stato integrato AI Record Summary, capace di trasformare le registrazioni audio in testi riassuntivi e organizzati in punti chiave. OPPO fa sapere che per il momento l’italiano non è selezionabile come lingua predefinita, ma la modalità automatica è comunque in grado di rilevarlo e di offrire ottimi risultati.

OPPO Reno12 e Reno12 Pro riceveranno nelle prossime settimane anche AI Best Face, una funzione che analizza le foto di gruppo e seleziona la miglior espressione di ogni soggetto, garantendo scatti senza occhi chiusi o espressioni… poco riuscite.

Come aggiornare OPPO Reno12, Reno12 Pro, Reno12 F 5G e Reno12 FS 5G

Per verificare l’arrivo di un nuovo aggiornamento sul vostro OPPO Reno12, Reno12 Pro, Reno12 F 5G o Reno12 FS 5G potete andare nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software“. La distribuzione è partita oggi, 30 agosto 2024: in caso di esito negativo, potete riprovare dopo qualche ora.