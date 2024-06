Google Traduttore è da sempre stato un mezzo davvero utile e importante per interpretare velocemente il significato di alcune parole in un linguaggio diverso dal nostro, soprattutto quando ci si trova in viaggio in paesi di cui non conosciamo la lingua. Questa funzionalità ha da sempre permesso di eliminare le barriere linguistiche, consentendo alle persone di comprendersi meglio tra di loro.

Google Traduttore: ecco le nuove lingue

Buone notizie a tal proposito arrivano proprio da Google, che ha annunciato nella giornata di oggi l’aggiunta di ben 110 lingue, che vanno a comprendere rispettivamente il cantonese, la caratteristica lingua N’Ko e il Tamazight, altresì conosciuta come lingua berbera.

Ricordiamo che Google non è nuova a questo tipo di imprese: circa due anni fa, nel 2022, sono state aggiunte ben 24 lingue facendo uso della funzionalità Zero-Shot Machine Translation, che sfrutta un particolare sistema di machine learning per apprendere in maniera rapida e precisa un nuovo linguaggio, senza nemmeno avere un esempio a disposizione.

In questo caso la compagnia ha fatto uso dell’intelligenza artificiale e del modello linguistico PaLM 2 per implementare le suddette lingue all’interno di Google Traduttore, riuscendo così a collegare un numero maggiore di persone. Con il recente aggiornamento, Google ha permesso di eliminare le barriere linguistiche per circa l’8% della popolazione mondiale, rappresentata da oltre 614 milioni di persone.

Non è però finita qui, dal momento che Google Traduttore ha introdotto anche alcuni dei dialetti maggiormente utilizzati all’interno della penisola italiana: a partire da oggi, sarà dunque possibile selezionare il dialetto lombardo, veneto e perfino il siciliano. Sappiamo bene infatti quanto le lingue presentino una variabilità davvero ampissima, andando a comprendere in questo calderone le varianti regionali, i dialetti, e i diversi standard di pronuncia. Per l’elenco completo delle nuove lingue implementate vi rimandiamo dunque alla Guida di Google Translate.

Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti da Google in merito all’implementazione di nuove lingue provenienti da tutto il mondo, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nei prossimi mesi o anni, grazie anche al prezioso contributo dell’intelligenza artificiale.