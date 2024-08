La tecnologia degli smartphone pieghevoli sta facendo passi da gigante, soprattutto nel corso degli ultimi anni, con soluzioni sempre più innovative e funzionali come nel caso dei più recenti Samsung Galaxy Fold6 e Samsung Galaxy Flip6, da poco rilasciati sul mercato di tutto il mondo. Una delle future novità in tal senso è sicuramente rappresentata dagli smartphone a doppia piega, come nel caso dell’ultimo prototipo Phantom Ultimate 2 di Tecno, che abbiamo visto qualche giorno fa. Oggi in particolare si aggiungerebbe anche OPPO, che si prepara a togliere il velo al suo nuovo concept di smartphone a doppia piega: scopriamone insieme le principali caratteristiche.

OPPO: tutti i dettagli del nuovo dispositivo a doppia piega

Nel corso delle ultime ore Zhou Yibao, product manager della serie OPPO Find, ha condiviso sulla piattaforma cinese Weibo un render del nuovo dispositivo a doppia piega della compagnia. Sulla base di quanto si può osservare dal render, il nuovo dispositivo presenterebbe due cerniere che lasciano spazio ad un ampio display praticamente privo di smussature, oltre che scocca posteriore in ecopelle.

Da un punto di vista software, invece, il nuovo smartphone a doppia piega presenterebbe una versione modificata del sistema operativo Color OS, contraddistinta in particolare da widget più ampi del solito e una barra delle attività.

Chiaramente al momento si tratta di un puro e semplice concept, per cui dovremo attendere diverso tempo per conoscere con maggior precisione le specifiche tecniche del nuovo dispositivo, ad oggi ignote. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti a tal proposito da parte di OPPO, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi mesi.