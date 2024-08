Tecno è senz’ombra di dubbio una delle compagnie più attive nella ricerca e nell’innovazione in ambito smartphone. Lo abbiamo visto in passato con Phantom Ultimate, il suo primo concept di smartphone arrotolabile, a cui ha fatto seguito nelle ultime ore Phantom Ultimate 2, che si presenta invece come dispositivo a doppia piega dotato di ampio schermo una volta aperto del tutto: scopriamo insieme le principali caratteristiche di questo nuovissimo prototipo.

Phantom Ultimate 2: il display pieghevole più grande di sempre?

Phantom Ultimate 2 rappresenta certamente un notevole salto in avanti rispetto agli smartphone con piega orizzontale attualmente in circolazione: il nuovo dispositivo ospiterebbe al suo interno un display LTPO OLED nettamente più ampio, partendo dai 6,48 pollici iniziali fino ad arrivare ad un massimo di 10 pollici di diagonale, con risoluzione 1620 x 2880 pixel e aspect ratio da 4:3, risultando del tutto comparabile alle dimensioni di un normale tablet. Il display, una volta aperto totalmente, supporta la modalità multi-finestra, consentendo di utilizzare 3 o più app in contemporanea per una perfetta esperienza multitasking.

Secondo quanto dichiarato da Tecno, Phantom Ultimate 2 sarà il primo pieghevole con chip unico sia per i driver del display che per il sensore touch. Lo spessore del dispositivo stesso sarà davvero esiguo, misurando appena 11 millimetri nel momento in cui è completamente richiuso. La compagnia avrebbe inoltre messo a dura prova la chiusura a cerniera di Phantom Ultimate 2, garantendone il corretto funzionamento per ben 300’000 volte. A questo si aggiungerebbe poi una cover con batteria, realizzata sempre da Tecno, dal sensazionale spessore di 0,25 millimetri, risultando a tutti gli effetti la più sottile fino ad oggi.

Chiaramente al momento si tratta di un puro e semplice concept, motivo per il quale non disponiamo di una periodo certo d’uscita per il nuovo dispositivo. Non ci resta dunque che attendere aggiornamenti ufficiali in merito da parte di Tecno, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi mesi.