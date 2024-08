Messaggi privati, nuovi gruppi, reaction; le notifiche di WhatsApp aumentano vertiginosamente e visualizzarle tutte non è sempre facile. Con il rischio di perdersi quelle realmente interessanti. WhatsApp, tramite l’ultima release beta, sta lavorando a introdurre una funzionalità con la quale contrassegnare rapidamente come lette tutte le chat. Interessante, vero?

Una funzionalità attesa per gli utenti Android

La versione beta di WhatsApp 2.24.18.11 distribuita tramite il programma Google Play Beta introduce una nuova funzionalità che permetterà agli utenti di gestire al meglio i messaggi non letti. L’obiettivo è quello di rendere le interazioni più veloci ed efficienti e a questo scopo WhatsApp sta sperimentando diverse soluzioni, tra cui quella di permette di contrassegnare come lette tutte le conversazioni e le chat di gruppo.

L’opzione, come si può vedere dall’immagine della schermata dell’app, è presente nel menu all’interno dell’elenco delle chat permettendo con un unico passaggio di cancellare le notifiche di quelle non lette.

Per chi non lo sapesse questa funzione è disponibile da anni su WhatsApp per iOS, mentre gli utenti Android stanno ancora aspettando che questa versione beta fa ben sperare per un prossimo rilascio di questa funzionalità.

Soprattutto per chi regolarmente si trova ad accumulare numerose conversazioni non lette (gruppi di famiglia, gruppi di amici, gruppi di lavoro, conversazioni private, gruppi per singoli eventi, eccetera) questa funzionalità potrebbe rivelarsi molto utile per mantenere l’interfaccia di WhatsApp ordinata. Invece di dover accedere a tutte le singole conversazioni e ripetere la medesima operazione in questo modo si semplifica e velocizza la cancellazione della notifica dei messaggi non letti. Se per alcuni potrà apparire inutile o non necessaria per altri, invece, è qualcosa di particolarmente apprezzato. Ed è una funzione in più che chi ne ha bisogno può utilizzare a proprio vantaggio.

Come per tutte le release beta di WhatsApp anche questa non è garanzia che la funzionalità introdotta venga poi rilasciata in una versione definitiva. Così come non ci sono indicazioni su eventuali tempistiche di rilascio ufficiali. Di certo c’è che WhatsApp ci sta lavorando.