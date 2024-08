Negli ultimi anni, Google ha lavorato incessantemente per rendere più fluida l’interazione tra gli smartphone Android e i PC, portando alcune delle sue popolari app anche su computer. Quest’oggi l’azienda ha annunciato Google Essentials, una nuova applicazione che sarà preinstallata sui PC dotati di sistema operativo Windows, e che renderà l’utilizzo dei suoi servizi ancora più immediato.

Tramite un post sul blog ufficiale, Google annuncia che la nuova app Google Essentials apparirà sin dalla prima configurazione di un nuovo PC e permetterà di scegliere quali servizi e applicazioni installare sul proprio computer. Durante questa prima fase di lancio, l’app sarà disponibile su tutti i computer di HP, incluse le serie Spectre, Envy, Pavillon, OMEN, Victus e, in futuro, anche gli Omnibook, per poi arrivare su computer di altri produttori nel corso dei prossimi mesi.

Cos’è e come funziona Google Essentials

Oltre ad apparire durante la prima configurazione di Windows, l’app di Google Essentials sarà disponibile in qualsiasi momento attraverso il menù di avvio. Nessuna paura per coloro che invece temono la presenza massiccia di app preinstallate sul proprio computer, poiché la nuova fatica di Google sarà facilmente disinstallabile in qualunque momento.

Google Essentials è dunque sostanzialmente un hub dal quale scaricare e avere accesso ai principali servizi del colosso di Mountain View. Oltre a poter accedere facilmente a Google Foto, sarà possibile anche utilizzare Google Messaggi per rispondere agli SMS direttamente da computer, oltre ad accedere a tutta la suite di produttività come Google Calendar e Google Documenti.

Al suo interno non mancherà ovviamente anche Google Play Giochi, negli ultimi due anni focus importante dell’azienda, che ha deciso di portare questo servizio anche su PC aggiornandolo costantemente con l’aggiunta di nuovi giochi. Play Games sarà accessibile direttamente dall’interno di Google Essentials o dall’applicazione gaming del produttore del PC (per esempio il Gaming Hub di HP), e sarà possibile effettuare l’accesso al proprio account per sincronizzare i progressi tra computer e dispositivo Android.

Nel post sul blog Google fa anche riferimento ad una particolare promozione, secondo cui alcuni utenti idonei che utilizzeranno Google Essentials potranno ricevere un periodo di prova gratuito di due mesi per usufruire di 100 GB di spazio di archiviazione su Google One, ma al momento non si hanno ulteriori dettagli. Nel corso delle prossime settimane ne sapremo sicuramente di più.