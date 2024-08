L’enorme popolarità a livello globale di Amazon dipende in parte anche dalle speciali iniziative che il colosso dell’e-commerce riserva agli utenti Prime e nelle scorse ore ne è stata annunciata una nuova in programma per i prossimi mesi.

L’appuntamento per i Prime Big Deal Days o Festa delle Offerte Prime, dovrebbe essere questo il nome ufficiale scelto per l’evento, è già fissato per ottobre 2024, sebbene al momento Amazon non abbia fornito una data precisa.

Quando potrebbe essere la Festa delle Offerte Prime 2024

Amazon ricorda che soltanto i membri Prime avranno accesso alle offerte per questa nuova iniziativa, che riguarderà categorie popolari e consentirà di usufruire di sconti elevati anche sui prodotti dei migliori marchi.

La Festa delle Offerte Prime si svolgerà in 19 Paesi: Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Singapore, Spagna, Svezia, Regno Unito, Turchia e Stati Uniti.

In assenza di informazioni ufficiali da parte del colosso dell’e-commerce, è possibile fare qualche ipotesi per quanto riguarda la data della Festa delle Offerte Prime 2024, che potrebbe svolgersi l’8 e il 9 ottobre oppure il 15 e il 16 ottobre.

Se vi state chiedendo quali siano i vantaggi dell’abbonamento Prime, è Amazon stessa a ricordarne tre, a partire da quello fondamentale, ossia la possibilità di usufruire della consegna veloce e gratuita.

Ed ancora, gli utenti Prime possono sfruttare gli speciali eventi loro riservati da Amazon, proprio come la Festa delle Offerte Prime o il più celebre Amazon Prime Day, risparmiando anche tanto sui prezzi ufficiali dei prodotti desiderati.

Per gli utenti Prime il colosso dell’e-commerce ha inoltre pensato a tutta una serie di servizi, come ad esempio l’enorme libreria di film e serie TV di cui è possibile usufruire sulla piattaforma Amazon Prime Video oppure la raccolta di 100 milioni di brani di Amazon Music.

Se non siete utenti Prime e desiderate sottoscrivere l’abbonamento in tempo per la Festa delle Offerte Prime 2024, non dovete fare altro che cliccare sul seguente link:

Diventa un utente Amazon Prime

Dopo i primi 30 giorni gratuiti, Prime si rinnoverà automaticamente a 49,90 euro all’anno (c’è anche l’opzione a 4,99 euro al mese), con la possibilità di cancellare l’iscrizione in qualsiasi momento.