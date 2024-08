Sono diversi i fan del colosso coreano che attendono con ansia l’arrivo del prossimo dispositivo della serie Fan Edition, gli occhi di molti sono infatti puntati sul futuro Samsung Galaxy S24 FE e sulle indiscrezioni finora trapelate sul suo conto.

Nel corso degli ultimi mesi infatti abbiamo avuto modo di vedere le prime indicazioni sulle specifiche tecniche dello smartphone, alcune indicazioni sul comparto fotografico, alcuni render che ci hanno mostrato il presunto design, ma abbiamo anche visto quelle che potrebbero essere le cinque colorazioni in cui sarà disponibile il dispositivo.

Nelle ultime ore lo smartphone è apparso sul sito di certificazione Bluetooth SIG, lasciando presagire un lancio di Galaxy S24 FE nel prossimo futuro.

Samsung Galaxy S24 FE riceve la certificazione Bluetooth SIG

Come anticipato in apertura, nelle ultime ore il futuro Samsung Galaxy S24 FE è apparso sul sito di certificazione Bluetooth SIG, la variante statunitense del dispositivo si è dunque fatta vedere pur non fornendoci particolari informazioni; la certificazione infatti, come potete vedere dall’immagine qui sotto, mostra esclusivamente il nome dello smartphone e il codice modello SM-S721U.

La certificazione appena menzionata dunque indica come lo smartphone sia prossimo alla presentazione da parte dell’azienda, del resto recenti voci in merito indicavano il mese di ottobre come possibile periodo per il debutto di Galaxy S24 FE.

Al momento non ci sono nuove informazioni per quelle che dovrebbero essere le specifiche tecniche dello smartphone, il dispositivo dovrebbe presentarsi con un ampio display da 6,7 pollici e luminosità di picco di 1.900 nit. A seconda del mercato dovrebbe essere equipaggiato con chipset Exynos 2400 o Snapdragon 8 Gen 3.

Per quel che concerne il comparto fotografico principale, esso dovrebbe essere composto da tre sensori, rispettivamente da 50 MP, 12 MP e 8 MP, simili a quelli utilizzati sul modello della precedente generazione. Lato software infine Galaxy S24 FE dovrebbe poter vantare tutta una serie di nuove funzionalità mosse dall’intelligenza artificiale dell’azienda Galaxy AI.

Non ci resta che attendere ulteriori fughe di notizie per saperne di più sulle tempistiche di lancio.