Poche ore fa abbiamo dato notizia di alcune indiscrezioni sullo schermo e la batteria del prossimo Samsung Galaxy S24 FE, ora arrivano nuove immagini che confermano diverse specifiche. Il prossimo device della serie Fan Edition di Samsung verrà presentato ufficialmente a ottobre dopo il lancio dei nuovi Google Pixel 9 e degli iPhone, ma già da ora sappiamo diverse caratteristiche interessanti di questo smartphone.

Cosa aspettarsi da Samsung Galaxy S24 FE

Samsung Galaxy S24 FE prevede un display da 6,7 a 120 Hz, una luminosità di picco di 1900 nit e protezione Corning Gorilla Victus+. Caratteristiche che lo pongono allo stesso livello del Google Pixel 8a che ha un display con 2000 nit di luminosità di picco.

Il processore del Galaxy S24 FE è l’Exynos 2400e che assicura maggiore efficienza rispetto a quello presente su Galaxy S23 FE. Questa maggiore efficienza la si registra innanzitutto sull’autonomia con una batteria da 4.565 mAh solo leggermente più grande del modello precedente ma con una durata nettamente superiore. Il nuovo Galaxy S24 FE, infatti, raggiunge le 29 ore di autonomia di riproduzione video e 78 ore di riproduzione audio.

Confermate anche le cinque colorazioni previste per il Galaxy S24 FE: blu, verde, giallo, argento/bianco e grafite. Molto probabilmente saranno previste anche altre due colorazioni acquistabili esclusivamente sul sito ufficiale di Samsung.

Il comparto fotografico è molto simile a quella del Galaxy Z Fold6 con un sensore principale da 50 MP, uno ultrawide da 12 MP e lo zoom ottico 3x da 8 MP, mentre la fotocamera anteriore sarà da 10 MP.

Quasi sicuramente l’interfaccia sarà One UI 6.1.1 in quanto Portrait Studio gira solamente su dispositivi con questa versione di One UI e sembra troppo presto la presenza di One UI 7 (anche se non bisognerà attendere molto per il rilascio). Tra le altre funzionalità di Galaxy AI che saranno disponibili su Galaxy S24 FE sono Cerchia e Cerca, Sketch to Image, Live Translate e Generative Edit.

Non ci sono conferme sul prezzo ufficiale ma le speranze sono quelle di trovarlo con un prezzo di lancio di 599 dollari (come il modello dello scorso anno), ma è più probabile che il prezzo si assesti intorno ai 649 $ o 699 $ considerando i rincari che Samsung ha previsto per i suoi device di punta.