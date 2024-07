In Rete continuano a susseguirsi le indiscrezioni su Samsung Galaxy S24 FE, atteso nuovo modello della gamma Fan Edition che il colosso coreano dovrebbe lanciare nel corso dei prossimi mesi.

E così nelle scorse ore è stato il popolare leaker Ross Young a svelare su X quelle che dovrebbero essere le colorazioni scelte da Samsung per il suo nuovo smartphone di fascia alta.

Svelati i presunti colori di Samsung Galaxy S24 FE

A dire del leaker, Samsung Galaxy S24 FE dovrebbe essere venduto in almeno cinque colorazioni: a quella principale Black (che potrà contare su un maggior quantitativo di modelli), infatti, si dovrebbero affiancare quelle Gray, Light Blue, Light Green e Yellow.

Non è chiaro se tutte e cinque queste varianti cromatiche saranno disponibili già in occasione del lancio dello smartphone o se alcune di esse saranno introdotte soltanto in un momento successivo.

Ricapitolando quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche di Samsung Galaxy S24 FE (almeno secondo le indiscrezioni che si sono susseguite sino a questo momento), lo smartphone dovrebbe vantare un display da 6,6 pollici con delle cornici ridotte e dovrebbe essere animato da un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 o Samsung Exynos 2400 (probabilmente a seconda dei mercati di destinazione).

Passando al comparto memoria, gli utenti dovrebbero poter fare affidamento su fino a 12 GB di RAM e su 256 GB di memoria di archiviazione.

Il reparto imaging dovrebbe invece includere una tripla fotocamera posteriore con un sensore primario da 50 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 12 megapixel e da un teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x.

Probabilmente per la presentazione ufficiale di Samsung Galaxy S24 FE ci sarà da avere pazienza sino alla parte finale di quest’anno e sarà interessante scoprire in quale fascia di prezzo lo smartphone si andrà a posizionare.