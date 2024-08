Continuano a susseguirsi in Rete le indiscrezioni relative a Samsung Galaxy S24 FE, smartphone che il colosso coreano dovrebbe lanciare nel corso dell’ultimo trimestre di quest’anno.

All’inizio di questo mese è emerso che il nuovo telefono di Samsung dovrebbe essere disponibile in cinque colorazioni mentre il design dovrebbe ricalcare quello del modello della generazione precedente.

Quali novità possiamo aspettarci da Samsung Galaxy S24 FE

Il nuovo smartphone del colosso coreano dovrebbe poter contare su un display da 6,7 pollici con refresh rate a 120 Hz e luminosità massima di 1.900 nit, un po’ più grande e luminoso di quello montato su Samsung Galaxy S23 FE (da 6,4 pollici con luminosità massima di 1.450 nit).

Ed ancora, un altro miglioramento di Samsung Galaxy S24 FE rispetto al suo predecessore potrebbe essere rappresentato dal comparto batteria (dovrebbe avere una capacità di 4.565 mAh): lo smartphone dovrebbe riuscire a garantire fino a 29 ore di riproduzione video (21 ore Galaxy S23 FE) e fino a 78 ore di riproduzione musicale (66 ore Galaxy S23 FE).

Una parte importante del merito dell’aumento dell’autonomia spetta a Samsung Exynos 2400, processore che a quanto pare è capace di offrire una migliore efficienza rispetto alla CPU Exynos 2200 usata sullo smartphone lanciato lo scorso anno.

Per quanto riguarda il comparto imaging, Samsung Galaxy S24 FE dovrebbe vantare una tripla fotocamera con un sensore primario da 50 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 12 megapixel e da un teleobiettivo da 8 megapixel con zoom ottico 3x mentre frontalmente lo smartphone dovrebbe avere una fotocamera da 10 megapixel.

Infine, dal punto di vista software lo smartphone dovrebbe arrivare sul mercato con One UI 6.1.1 (in attesa del rilascio di One UI 7) e vantare alcune delle funzionalità del pacchetto Galaxy AI già viste su Samsung Galaxy Z Fold6, come Portrait Studio (che usa l’intelligenza artificiale generativa per creare ritratti stilizzati), Cerchia e Cerca, Generative Edit, Live Translate, ecc.

Appuntamento alle prossime indiscrezioni.