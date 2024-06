Se avete bisogno di sostituire il vostro smartphone dopo anni e anni di attività continua, allora vi trovare proprio nel posto giusto. MediaWorld ha infatti messo in offerta il nuovissimo Motorozola Razr 50 Ultra a un prezzo che non potete perdervi: scopriamo insieme la nuova promozione.

Le offerte estive di MediaWorld

Partiamo prima di tutto da Motorola Razr 50 Ultra, nella sua versione da 512 GB di memoria interna, che viene venduto all’incredibile prezzo di soli 933,30 euro, al contrario dei 1198 euro del prezzo originario di listino proposto dalla compagnia produttrice, in questo caso Motorola. Accedere alla promozione in questo caso è davvero semplice, dal momento che basta inserire il codice “370376” al momento del checkout per avere immediatamente 100 euro di sconto. A questo si aggiunge poi un sensazionale 15% di sconto utile per l’acquisto di un Motorola Razr 50 Ultra, grazie alla promozione Motorola 105 Summer Festival, usufruibile con l’inserimento del codice “370375“.

Parliamo in questo caso di uno smartphone pieghevole con un display esterno pOLED da ben 4 pollici di diagonale, che consente nello specifico di visualizzare immediatamente e con estrema comodità tutte le notifiche che arrivano, oltre a gestire efficacemente chiamate, messaggi, foto e video senza la necessità di aprire il telefono. Al suo interno troviamo invece un display flessibile da 6.9 pollici, perfetto per godersi al meglio film e serie TV sulle principali piattaforme di streaming come Netflix, Disney Plus, Paramount+. Se sei interessato all’offerta, ti basta cliccare semplicemente su questo indirizzo.

Le offerte non finiscono qui, dal momento che è possibile acquistare lo smartphone Motorola Razr 50 Ultra in abbinamento alle cuffie Motorola Moto Buds, pagandole solo 18,33 euro, a confronto dell’originale prezzo di listino fissato a 129 euro, risparmiando più di 100 euro. Nel caso in cui tu sia interessato a questa offerta nello specifico, le Moto Buds sono acquistabili cliccando su questo indirizzo.

Tra le caratteristiche principali di queste sensazionali cuffie, disponibili nella loro splendida colorazione Black, troviamo la funzionalità Dolby Head Tracking, che consente di avere il massimo del coinvolgimento possibile per ogni traccia sonora, dalle canzoni ai film.

Riepilogando, il primo passo da fare in questo caso per aderire all’offerta consiste nell’aggiungere uno o entrambi i prodotti all’interno del proprio carrello. Una volta giunti alla schermata “Pagamento” sarà necessario inserire i codici “370375” e “370376” in corrispondenza della voce “Aggiungi codice promozionale“, in modo da avere immediato accesso allo sconto e ultimare il pagamento dei prodotti.

Vi ricordiamo che il voucher è spendibile tranquillamente sia in negozio fisico che online, fino al prossimo 17 luglio 2024, salvo esaurimento scorte: affrettatevi!