Motorola Razr 50 è stato annunciato ufficialmente dalla casa alata lo scorso 25 giugno — in compagnia del più costoso pieghevole Motorola Razr 50 Ultra e del medio di gamma Motorola Moto G85 — e a partire da oggi, 22 luglio 2024, è disponibile all’acquisto sul mercato italiano. Neanche il tempo di arrivare, che il pieghevole con AI è già in sconto: su Amazon, è attiva un’interessante offerta di lancio.

Motorola Razr 50 è arrivato in Italia

Contraddistinto da un ampio display esterno da 3,6 pollici e da un’esperienza utente fortemente incentrata sull’intelligenza artificiale — l’app Gemini di Google è comodamente accessibile anche a dispositivo piegato: basta premere il pulsante di accensione per richiedere l’aiuto dell’assistente con IA per creare routine, ottenere ricette, creare itinerari di viaggio e tantissimo altro —, Motorola Razr 50 è uno smartphone che cerca di farsi notare anche sotto il profilo estetico, dove si segnala per colori brillanti e per l’utilizzo di finiture in un materiale morbido vegano. Le colorazioni proposte sono tre: Beach Sand, Koala Grey e Spritz Orange.

Di seguito, un sintetico recap della dotazione tecnica del dispositivo.

Specifiche tecniche di Motorola Razr 50: display principale pieghevole LTPO AMOLED da 6,9 pollici a 144 Hz

display esterno AMOLED da 3,6 pollici

SoC MediaTek Dimensity 7300X a 4 nm

8 o 12 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna

fotocamera principale da 50 MP con PDAF e OIS

batteria da 4200 mAh con ricarica cablata da 30 W e wireless da 15 W

Per ulteriori dettagli potete consultare la scheda tecnica completa

Trade-in e sconto Amazon

Motorola Razr 50 arriva sul mercato italiano nelle tre colorazioni menzionate al prezzo di listino di 899 euro.

Coloro che sceglieranno di acquistarlo sul sito ufficiale motorola.it, avranno diritto ad un anno di copertura motocare (protezione dai danni allo schermo) incluso nel prezzo e potranno accedere al programma di trade-in, che consente di dare in permuta il proprio vecchio smartphone e ottenere uno sconto sul prezzo finale (maggiori dettagli a questo link).

Il nuovo pieghevole di Motorola è già disponibile anche su Amazon — venduto e spedito da Amazon con spedizione Prime inclusa — con uno sconto del 6%, che porta il prezzo finale a 849 euro. Ecco i link per tutte le colorazioni: