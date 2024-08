La nomenclatura dei chipset di casa Qualcomm si è un po’ complicata negli ultimi tempi, con SoC nelle versioni “+” ed “s” che alcuni potrebbero non riuscire a collocare correttamente nella line-up. Dopo Snapdragon 7 Gen 3, lanciato a fine 2023, e Snapdragon 7+ Gen 3 (proposto in primavera), ecco che arrivano anticipazioni sul presunto SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3: vediamo cosa sappiamo.

Snapdragon 7s Gen 3 anticipato da un’immagine

In questi ultimi tempi Qualcomm sta proponendo uno schema ricorrente per i suoi chip principali: prima rilascia sul mercato un SoC Snapdragon, poi introduce una versione “Plus” potenziata e infine una variante “s” più economica e per certi versi più efficiente. Lo stesso dovrebbe capitare a quanto pare con Snapdragon 7 Gen 3, che dopo aver visto la versione 7+ Gen 3 (utilizzata ad esempio su OnePlus Nord 4) potrebbe a breve essere affiancato dallo Snapdragon 7s Gen 3, già protagonista di alcune indiscrezioni.

Per il momento non abbiamo nulla di ufficiale, ma l’immagine condivisa dal solito Evan Blass suggerisce un arrivo nei prossimi mesi e anticipa alcune delle presunte caratteristiche. In base a quello che possiamo vedere qui sotto, Snapdragon 7s Gen 3 offrirà prestazioni migliori lato CPU (+20%), una GPU più veloce del 40% e una NPU più veloce del 30%, ma anche un miglioramento del 12% a livello di efficienza energetica.

Queste comparazioni sono probabilmente riferite allo Snapdragon 7s Gen 2, predecessore diretto di questo nuovo chipset e dotato di quattro core Cortex-A78 da 2,4 GHz, quattro core Cortex-A55 da 1,95 GHz e GPU Adreno 710 da 940 MHz (hardware simile allo Snapdragon 6 Gen 1, ma con clock diversi). Per il momento non abbiamo indicazioni precise su CPU e GPU che saranno utilizzati su Snapdragon 7s Gen 3, ma visti i miglioramenti potremmo avere a che fare con un chip piuttosto interessante e non troppo “costoso” per la fascia media.

L’immagine condivisa dalla fonte cita ulteriori dettagli, come Triple ISP, modem 5G, FastConnect Mobile Connectivity System, Bluetooth 5.4 (7s Gen 2 si fermava alla versione 5.2), funzionalità pensate per il gaming come Adaptive Perf Engine 3.0, VRS Pro (Variable Rate Shading) e AFME (Adreno Frame Motion Engine), con quest’ultima in grado di generare frame addizionali senza aumentare il carico di lavoro per la GPU. Lato audio possiamo notare il supporto all’Audio Spaziale e ad aptX Lossless Audio di Qualcomm, e viene poi citata l’intelligenza artificiale, anche per la trascrizione e la traduzione multilingua.

Per tutti i dettagli dovremo aspettare l’annuncio ufficiale da parte di Qualcomm: sappiamo che nel mese di ottobre ci sarà un importante evento per il produttore californiano, durante il quale vedrà la luce il flagship Snapdragon 8 Gen 4; non è da escludere che proprio in quei giorni conosceremo da vicino anche Snapdragon 7s Gen 3.