Amazfit ha iniziato a portare l’intelligenza artificiale a bordo dei propri smartwatch qualche mese fa, con il rilascio di Zepp OS 3.5 e il lancio ufficiale di Zepp Flow; se nel frattempo gli aggiornamenti non sono mancati, nelle scorse ore è stato annunciato un nuovo update che potenzia Zepp Flow attribuendogli nuove capacità teoricamente molto utili nell’utilizzo di tutti i giorni.

Zepp Flow: le novità per Amazfit GTR 4 e GTS 4

Il nuovo aggiornamento è stato annunciato nei giorni scorsi dal produttore cinese direttamente attraverso i propri canali social ufficiali: Amazfit ha pubblicato un breve post su X, comunicando il roll out dell’update, il changelog e i modelli coinvolti. È importante premettere sin da subito che siamo di fronte ad un update diviso in due: da una parte ci sono i destinatari di Zepp Flow 1.5.3, che ricevono le novità più interessanti, dall’altra quelli di Zepp Flow 1.5.2, per i quali c’è ben poco da segnalare.

Zepp Flow 1.5.2 è in distribuzione dal 15 agosto per Amazfit Balance e Amazfit Active, ma il registro delle modifiche cita soltanto il fix dei bug relativi al funzionamento in lingua portoghese.

Di contro, Zepp Flow 1.5.3 è in roll out per Amazfit GTR 4, Amazfit GTR 4 Limited Edition e Amazfit GTS 4. Ai fini dell’installazione è richiesta la versione 3.5 di Zepp OS e le lingue supportate sono: inglese, tedesco, italiano, francese, spagnolo, portoghese, giapponese e coreano. Le novità riportate nel changelog includono:

Supporto alle chiamate per tutti i contatti.

Supporto alle risposte alle notifiche per SMS, WhatsApp, Facebook Messenger, Google Messaggi, Telegram, Instagram.

Supporto alla sincronizzazione degli eventi salvati sul calendario dello smartphone

Supporto al controllo dei dati relativi alla salute e all’attività fisica.

Supporto per le lingue inglese, tedesco, italiano, francese, spagnolo, portoghese, giapponese e coreano, con risposte vocali in tutte le lingue supportate.

Insomma, con quest’aggiornamento, aumentano sensibilmente le operazioni che gli utenti possono compiere sullo smartwatch attraverso comodi comandi vocali.

Come aggiornare gli smartwatch Amazfit

I nuovi aggiornamenti sono in rilascio in diverse aree geografiche, inclusa la nostra. Per installare l’aggiornamento — quando disponibile —, basta aprire l’app Zepp, accedere al Profilo, selezionare lo smartwatch e poi Verifica aggiornamenti.