Amazfit Balance sta ricevendo un nuovo e importante aggiornamento software in queste ore: si tratta di Zepp OS 4.0, l’ultima versione del sistema operativo pensato per gli smartwatch Zepp Health. La release porta con sé l’integrazione con GPT-4o di OpenAI e tante novità pensate per il fitness e l’attività fisica: andiamo a scoprirle tutte.

Novità aggiornamento Zepp OS 4 per Amazfit Balance

In queste ultime settimane Amazfit Balance sta accogliendo parecchie novità, anche legate all’intelligenza artificiale: verso la fine di aprile lo smartwatch ha ricevuto un aggiornamento ricco di funzioni, tra cui spicca l’ampliamento del supporto all’assistente Zepp Flow in lingua italiana. Giusto qualche giorno fa invece, il dispositivo ha accolto ulteriori novità, in parte “ufficializzate” solo con l’arrivo di Zepp OS 4.0 in distribuzione in queste ore.

La nuova release del sistema operativo introduce un Zepp Flow aggiornato, sfruttando la tecnologia GPT-4o di OpenAI per facilitare interazioni in linguaggio naturale in modo più intelligente. Gli utenti possono ora controllare i dispositivi tramite comandi vocali senza bisogno di parole chiave specifiche o di toccare fisicamente lo schermo. Tutto questo offre un nuovo standard per l’usabilità e permette di gestire facilmente le impostazioni, rispondere ai messaggi da app Android come WhatsApp (iOS sarà supportato prossimamente) e avviare chiamate telefoniche Bluetooth, il tutto usando la voce. Zepp Flow supporta risposte vocali in inglese e in tedesco, ma niente paura: entro la fine di questo mese di luglio arriveranno anche in italiano, francese, spagnolo, portoghese, giapponese e coreano.

Con Zepp OS 4, Amazfit Balance può essere utilizzato per controllare dispositivi compatibili come gli altoparlanti Sonos, le action cam GoPro e DJI e i prodotti Garmin per la misurazione dei dati sulle pedalate. In più, con la nuova versione è stato introdotto un ecosistema espansivo di mini app personalizzabili per gli appassionati di salute e fitness; tra le aggiunte c’è la mini-app Workout Extension, disponibile esclusivamente nell’app store e pensata specificamente per gli sportivi, che consente agli utenti di personalizzare il dispositivo in base agli obiettivi di benessere.

L’aggiornamento di Zepp Coach consente di scegliere la modalità di guida all’allenamento preferita, che sia orientata al ritmo oppure alla zona cardiaca; dopo ogni sessione, il coach virtuale valuta le prestazioni e fornisce un punteggio di allenamento per la singola sessione.

La comunicazione ufficiale sul blog Amazfit parla inoltre di alcune funzioni in parte già arrivate con il precedente update: tra queste l’aggiunta delle modalità di allenamento dedicate a Padel e Pickleball (“Allenamenti > Altri allenamenti > Allenamenti con la palla“), con tanto di quadrante dedicato a quest’ultima. In più, per gli amanti della pesca c’è la nuova modalità dedicata con curva temporale alba-tramonto, grafico dei dati sulla pressione atmosferica, loop timer e la possibilità di registrare il numero di lanci e di pesci catturati.

La nuova modalità Night Shift è pensata per le ore notturne e per affaticare meno la vista: lo schermo di Amazfit Balance può adattarsi a filtri più rilassanti tendenti al rosso, all’arancione o al verde in base alle preferenze; per attivarla basta andare “Impostazioni orologio > Display > Visualizzazione notturna” oppure passare dal Centro di controllo.

Infine, l’aggiornamento per lo smartwatch offre le seguenti novità:

l’eliminazione di una notifica sull’orologio o sul telefono Android si sincronizza ora in modo automatico su entrambi i dispositivi, senza più la necessità di doverla eliminare da entrambi i dispositivi;

la modalità Trail Running ora supporta la misurazione del VO₂ Max, che viene aggiornata dopo l’allenamento quando le condizioni vengono soddisfatte;

ora è supportato il misuratore di potenza da corsa: per il collegamento si passa da “Impostazioni > Bluetooth > Accessorio di allenamento“.

Come aggiornare Amazfit Balance

L’aggiornamento a Zepp OS 4 per Amazfit Balance è già in distribuzione: per controllarne l’arrivo sul vostro polso non dovete fare altro che aprire l’app Zepp dallo smartphone collegato allo smartwatch, accedere alla scheda profilo, selezionare il dispositivo, scorrere fino in basso e selezionare la voce “Aggiornamento di sistema“.