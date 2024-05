Amazfit annuncia l’arrivo di un nuovo aggiornamento per Zepp Flow, la suite con funzionalità di intelligenza artificiale che ha debuttato in Italia il mese scorso a partire da Amazfit Balance. Con la versione 1.4.0 vengono introdotte alcune nuove funzioni e viene ampliata la compatibilità: l’IA si appresta ad arrivare su diversi altri modelli di smartwatch del marchio.

Zepp Flow si aggiorna alla versione 1.4.0: novità e smartwatch compatibili

Zepp Flow ha un repertorio di funzioni in costante espansione, e si è fatto vedere nel nostro Paese a partire da Amazfit Balance in seguito all’aggiornamento del mese scorso. Offre il controllo vocale con riconoscimento del linguaggio naturale, permette di modificare alcune impostazioni, consultare le previsioni meteo, avviare un allenamento e non solo, tutto grazie all’intelligenza artificiale.

Proprio in queste ore Amazfit ha avviato la distribuzione della versione 1.4.0 di Zepp Flow, che introduce alcune interessanti novità. Innanzitutto vale la pena specificare che con questa versione è stata ampliata la disponibilità in altri Paesi asiatici e dell’America Latina e che nel corso del prossimo mese (ormai alle porte), le funzionalità di IA si faranno vedere anche su Amazfit Cheetah Pro, Amazfit Cheetah (Square), Amazfit T-Rex Ultra e Amazfit Falcon.

Per quanto concerne le novità tra le funzioni, l’azienda annuncia la possibilità di effettuare chiamate Bluetooth dirette (T-Rex Ultra e Falcon esclusi), sia ai contatti sia attraverso la composizione di un numero. In più sono state migliorate le risposte alle notifiche del dispositivo Android: ora la pagina dei dettagli supporta tutte le funzioni di Zepp Flow, e non solo le risposte; per rispondere basta tenere premuto il pulsante per richiamare Zepp Flow mentre si visualizza la pagina delle notifiche, esprimere l’intenzione di rispondere, dettare il messaggio e confermare l’invio.

Il changelog aggiunge miglioramenti per la gestione degli eventi (che possono essere modificati ed eliminati dopo la creazione) e il supporto ad alcune funzionalità per aiutare nel monitoraggio di salute e attività fisica: ad esempio, si può abilitare o disabilitare l’arrivo di notifiche per il livello di ossigeno nel sangue (SpO2), per il livello dello stress, per i suggerimenti di salute e non solo.