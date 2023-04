Dopo l’arrivo nel nostro Paese della versione standard a settembre dello scorso anno, diventa disponibile in Italia Amazfit GTR 4 Limited Edition, presentato nella giornata di ieri dall’azienda. Lo smartwatch si presenta con un design elegante e si propone come una versione premium del classico Amazfit GTR 4, scopriamolo insieme.

Amazfit GTR 4 Limited Edition è ufficiale e disponibile per l’acquisto

La differenza più evidente dal punto di vista estetico è rappresentata dalla presenza di due pulsanti fisici, anziché uno come sul modello standard.

Amazfit GTR 4 Limited Edition presenta caratteristiche molto simili a quelle del suo predecessore, vantando un display AMOLED da 1,43 pollici e un sensore PPG BioTracker 4.0 per il monitoraggio della salute.

Un’aggiunta apportata dall’azienda sul nuovo modello è rappresentata dalla presenza di un apposito sensore dedicato al rilevamento e alla misurazione della temperatura corporea, che può rivelarsi utile in diversi contesti, oltre a questo lo smartwatch vanta una cassa realizzata interamente in acciaio con fondo in ceramica.

Lo smartwatch, a differenza del classico Amazfit GTR 4, è disponibile in un’unica opzione di colore: argento con cinturino in fluoroelastomero “Infinite Black”, ma non manca comunque la possibilità di sostituire il cinturino con uno della stessa misura.

Infine il dispositivo vanta una discreta batteria da 475 mAh che può fornire fino a 14 giorni di autonomia a detta dell’azienda e, rispetto al precedente modello, vanta il supporto per la ricarica wireless. Lo smartwatch è come detto ufficialmente disponibile per l’acquisto nel nostro Paese con un costo di 249,90 euro, è sufficiente recarsi sul sito ufficiale (dove la data di consegna stimata è il 5 maggio) o su Amazon (con spedizione Prime in consegna il 27 aprile) per procedere all’acquisto.

Acquista Amazfit GTR 4 Limited Edition su Amazfit Shop

Acquista Amazfit GTR 4 Limited Edition su Amazon

