La serie Redmi Note 14 è oggetto di indiscrezioni già da un bel po’ di tempo e l’ultimo leak ha per protagonista il modello Redmi Note 14 Pro, con particolare riferimento al già vociferato design rinnovato.

Se infatti già qualche mese addietro vi avevamo riportato le voci di corridoio secondo le quali le novità principali di Redmi Note 14 Pro si concentreranno nel design e nel comparto fotografico, il render CAD condiviso dalla fonte nelle scorse ore fa un po’ di chiarezza sul rinnovamento estetico messo in atto dal team di Redmi.

Redmi Note 14 Pro in un render dettagliato

Se ben vi ricordate (in caso contrario vi basterà cliccare sul link seguente), il design del modello attuale Redmi Note 13 Pro prevede un posizionamento laterale delle fotocamere posteriori, che non sono neppure inglobate in un modulo dedicato; lo stesso discorso vale anche per il modello di punta Redmi Note 13 Pro+ 5G, mentre l’unico a fare eccezione è Redmi Note 13 Pro 5G. Ebbene, come potete vedere dal render riportato qui sotto, il brand cinese sembra aver deciso di ribaltare completamente le scelte dello scorso anno: le fotocamere posteriori di Redmi Note 14 Pro occupano una posizione più accentrata e sono inserite in un modulo ben delimitato rispetto al resto della back cover.

Il modulo in discorso assume la forma di uno squircle/supercerchio e al suo interno trovano posto il flash LED e tre fotocamere, le cui caratteristiche tecniche rimangono del tutto sconosciute.

Nel complesso, il design attribuito a Redmi Note 14 Pro da questo nuovo render è in linea con un disegno riportato più di un mese fa dal noto leaker Digital Chat Station.

Probabili specifiche e tempistiche di lancio

Lo scorso anno, la serie Redmi Note 13 era stata annunciata ufficialmente in Cina nel mese di settembre (arrivando poi in Italia a gennaio 2024) e per la nuova famiglia di smartphone Redmi dovrebbe seguire un copione identico.

La serie dovrebbe comprendere non meno di tre modelli — Redmi Note 14, Redmi Note 14 Pro e Redmi Note 14 Pro+ — e tutti dovrebbero essere dotati di un display AMOLED 1,5K.

Per quanto riguarda le prestazioni, Redmi Note 14 Pro dovrebbe affidarsi al SoC Snapdragon 7s Gen 3, laddove il modello Pro+ dovrebbe utilizzare il MediaTek Dimensity 7350, già visto di recente su un modello concorrente.

Gli smartphone della serie Redmi Note 14 hanno già iniziato ad ottenere le prime certificazioni in Cina, a dimostrazione di come il lancio non sia poi così lontano.