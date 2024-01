È passato poco più di un mese da quando il popolare produttore cinese di smartphone Xiaomi ha annunciato il lancio globale della sua nuova serie Redmi Note 13, che include i modelli Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro e Redmi Note 13 Pro+. L’evento di presentazione internazionale è previsto per il 4 gennaio 2024, come confermato dal sito ufficiale di Xiaomi, mentre ora abbiamo anche la data ufficiale del lancio italiano: 15 gennaio 2024 (seppur siano apparentemente già in vendita, ad esempio da Unieuro).

Tutti i prodotti della famiglia Redmi Note 13

La serie Redmi Note di Xiaomi è da sempre molto apprezzata dagli utenti per l’eccellente rapporto qualità/prezzo. I nuovi modelli che verranno lanciati a inizio 2024 promettono caratteristiche tecniche di buon livello, pur mantenendo costi competitivi. In Italia arriverà la famiglia al completo ovvero Redmi Note 13 Pro+, Redmi Note 13 Pro e Redmi Note 13, a dirlo non è Xiaomi in anteprima che ha ancora riserbo ma il listino Unieuro.

Redmi Note 13 Pro+ è il top di gamma della linea. Monta il chipset Dimensity 7200 Ultra di MediaTek, garanzia di prestazioni elevate, uno schermo AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 1220 x 2712 pixel e refresh rate fino a 120 Hz e fotocamera posteriore da ben 200 megapixel con sensore Samsung ISOCELL HP1 da 1/1.4″, in grado di scattare foto e video di buona qualità, tenendo conto soprattutto la fascia di mercato in cui si andrà a collocare il dispositivo. Per quanto riguarda la batteria: 5.000 mAh con ricarica rapida a 120 W. A chiudere il pacchetto la certificazione IP68 per la resistenza ad acqua e polvere.

Il fratello minore Redmi Note 13 Pro 5G condivide gran parte delle specifiche tecniche, tra cui lo schermo AMOLED con refresh rate a 120 Hz e la fotocamera da 200 megapixel, mentre il SoC in questo caso è di Qualcomm, per la precisione il tanto apprezzato Snapdragon 7 Gen 2, mentre la batteria sale a 5.100 mAh con ricarica a 67W. Unico “neo” la connettività che si ferma al 4G, non supporta dunque il 5G. Sarà commercializzata anche la versione Redmi Note 13 Pro 4G con l’unica differenza del processore ovvero Mediatek Helio G99 Ultra.

In ultimo lo smartphone più economico ovvero Redmi Note 13: qui abbiamo un display da 6,67” Amoled a 120Hz, processore MediaTek Dimensity 6080 con almeno 128GB di memoria interna e 6/8 GB di memoria RAM, fotocamera principale da 108 megapixel + 2 megapixel di profondità e batteria da 5000 mAh con ricarica a 33W.

Prezzi italiani dei Redmi Note 13

I prezzi ufficiali Xiaomi non li ha ancora annunciati, lo farà il 15 gennaio 2024, tuttavia grazie a Unieuro abbiamo una panoramica abbastanza completa di quelli che dovrebbero essere i prezzi di listino:

Redmi Note 13 Pro+ a partire da 449€ nella versione da 256GB e 499€ nella versione da 512GB;

nella versione da 256GB e 499€ nella versione da 512GB; Redmi Note 13 Pro 4G a 349€ nella versione da 256GB e 399€ nella versione da 512 GB;

nella versione da 512 GB; Redmi Note 13 Pro 5G a 399€ nella versione da 256GB e 449€ nella versione da 512GB;

nella versione da 512GB; Redmi Note 13 a partire da 249€ nella versione da 256GB.

La conferma la trovate sul sito di Unieuro a questa pagina.