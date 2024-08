Nel corso dei primi mesi del 2024 Huawei ha annunciato Huawei Pocket 2, uno smartphone pieghevole riservato al mercato cinese, con un prezzo di partenza pari a circa 1050 dollari. Dopo settimane di rumor e voci di corridoio, finalmente la compagnia ha presentato ufficialmente anche il suo nuovo Huawei Nova Flip in Cina: scopriamone insieme le specifiche tecniche e il listino prezzi.

Huawei Nova Flip: display OLED, fotocamera da 50 megapixel e tanto altro

Partiamo innanzitutto dalle dimensioni di questo nuovo smartphone, il cui spessore varia in base al materiale utilizzato: si parte infatti dai 15,08 millimetri per la versione in pelle, fino ad arrivare ai 15,12 millimetri per la versione in vetro. Nel caso in cui sia aperto, invece, lo spessore delle due versioni misura rispettivamente 6,88 e 6,9 millimetri.

Huawei Nova Flip monta in particolare un display OLED da 6,94 pollici di diagonale, con risoluzione di 2690 x 1136 pixel, e una frequenza d’aggiornamento variabile compresa tra un minimo di 1 Hz e un massimo di 120 Hz. Ottima anche la luminosità, con un picco massimo pari in questo caso a 1200 nit.

Passando poi al lato esterno, è presente un display OLED da 2,15 pollici con frequenza d’aggiornamento da 60 Hz. Qui troviamo un comparto fotocamera a due unità, rappresentate da un sensore principale da 50 megapixel accompagnato da un sensore ultra-wide da 8 megapixel e un rapporto focale f/1,9.

Il pieghevole monta un sistema operativo Harmony OS 4.2, con all’interno un processore Kirin 8000 e 12 GB di RAM. L’autonomia è garantita in questo caso dalla batteria da 4400 mAh di capacità, oltre al supporto alla funzionalità di ricarica rapida da 66W di potenza. Tre sono le possibili configurazioni sulla base della memoria interna, che vi riportiamo qui di seguito con il relativo listino prezzi:

256 GB di memoria: 5288 Yuan (circa 740 dollari)

512 GB di memoria: 5688 Yuan (circa 795 dollari)

1 TB di memoria: 6488 Yuan (circa 910 dollari)

Il pieghevole sarà disponibile rispettivamente nelle colorazioni New Green, Starry Black, Zero White e infine Sakura Pink. Chiaramente ad oggi non conosciamo una data d’uscita per il mercato europeo: non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da parte della stessa Huawei, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.