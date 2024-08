Manca sempre meno alla presentazione ufficiale di Motorola Moto G45, lo smartphone di fascia media della compagnia previsto per il prossimo 21 agosto sul mercato indiano, con una successiva uscita nel resto del mondo. Nel frattempo, una fuga di notizie avrebbe finalmente svelato sia il design che le specifiche tecniche del nuovo smartphone: scopriamole insieme nei dettagli.

Motorola Moto G45: fascia media, ma aspetto premium

Le indiscrezioni trapelate arriverebbero dall’utente MysteryLupin sul social network X, che avrebbe divulgato le prime foto promozionali di Motorola G45. Stando a quanto si vede, il nuovo smartphone sarà disponibile rispettivamente nelle colorazioni Blue, Green e Magenta. La compagnia avrebbe inoltre realizzato una parte posteriore in pelle vegana, che oltre ad assicurare un ottimo look permetterebbe di migliorare sensibilmente la presa per l’utente. Nonostante il modello appartenga a tutti gli effetti alla fascia media, il design richiama moltissimo l’aspetto dei top di gamma con un look ricercato, malgrado faccia uso di materiali più economici in plastica.

Le immagini trapelate confermerebbero inoltre le specifiche tecniche di cui si rumoreggiava ormai da tempo: parliamo in questo caso di una batteria da 5000 mAh di capacità e due sensori da 50 megapixel per la fotocamera posteriore. Per quanto riguarda la parte laterale, invece, il nuovo Motorola Moto G45 implementerà un sensore per le impronte digitali integrato al tasto d’accensione. Sorprendentemente rispetto ad altri smartphone attuali, Motorola Moto G45 ospiterà inoltre un jack audio da 3,5 millimetri, per utilizzare le cuffie con cavo e altri dispositivi similari.

Stando a quanto trapelato dall’e-commerce indiano Flipkart, lo smartphone presenterà un display da 6,5 pollici di diagonale e frequenza d’aggiornamento da 120 Hz, con una protezione in Gorilla Glass 3 contro gli urti accidentali. La scelta del chip ricadrà verosimilmente su Snapdragon 6s Gen 3, accompagnato da 8 GB di RAM. e 128 GB di memoria interna. Ottimo anche il comparto sonoro, che monterebbe due speaker stereo con supporto alla tecnologia Dolby Atmos.

Al momento non conosciamo ancora una data d’uscita di Motorola Moto G45 relativa al mercato europeo. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da parte di Motorola, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi giorni o settimane.