Poco meno di 24 ore fa, Google ha presentato al mondo un’intera famiglia di nuovi smartphone: preceduti da mesi di indiscrezioni, Google Pixel 9, Google Pixel 9 Pro, Google Pixel 9 Pro XL e Google Pixel 9 Pro Fold hanno fatto il loro debutto ufficiale (accompagnati da nuovi wearable Made by Google) e la casa madre non ha perso l’occasione per metterne in risalto pregi e peculiarità con una serie di video promozionali pubblicati sul canale YouTube dedicato.

I video pubblicati per i nuovi smartphone sono in totale cinque, ma non ne mancano altri dedicati a cuffie e smartwatch e soprattutto all’altro grande protagonista dell’evento di ieri: Gemini.

Il primo video promozionale della serie è intitolato “Google Pixel 9: The Magic is Back” e la magia alla quale Big G fa riferimento non può che essere quella dell’intelligenza artificiale: dopo una rapida apparizione dell’ormai famosa funzionalità Cerchia e cerca, il video prosegue mettendo in risalto le capacità di Gemini, della cui integrazione sui Pixel 9 abbiamo già parlato in un articolo dedicato.

Il secondo video è decisamente più lungo (mentre il primo è di appena un minuto, questo sfora abbondantemente i 3 minuti): parte da una panoramica sul design di Google Pixel 9 e Pixel 9 Pro, che ne mette in risalto i dettagli più apprezzabili, e prosegue spostando il focus sulle novità di Gemini AI, come Gemini Live, la generazione di immagini partendo da input testuali, Cerchia e cerca; si passa poi alle funzioni di intelligenza artificiale che entrano in gioco in ambito fotografico, come ad esempio Aggiungimi, Magic Editor e Auto Frame, senza dimenticare il Super Res Zoom Video. Non manca neppure un riferimento alla restistenza migliorata dei nuovi modelli, già confermata dal test più famoso del web.

Dal video più lungo della serie passiamo a quello più breve: meno di 40 secondi sono bastati al team di Big G per presentare il nuovo pieghevole Google Pixel 9 Pro Fold, che adotta lo stesso design language del resto della serie con le dovute modifiche, su tutte la forma del modulo fotografico posteriore. Il video prosegue esaltando l’ampio display interno, utile sia per la produttività che per l’intrattenimento, senza dimenticarsi delle magie rese possibili dall’AI.

Del resto, proprio a Gemini — fil rouge di tutto l’evento e centrale in tutti i nuovi prodotti — Google ha dedicato il primo video promozionale di ieri: “Make Everyday Easier With Gemini” propone una rapida carrellata dei modi in cui l’AI di Google tende la mano all’utente nello svolgimento delle operazioni più disparate, dalla scrittura di una mail in Gmail alla ricerca del percorso migliore in Maps.

L’ultimo video, infine, è un classico recap delle novità annunciate in occasione dell’evento Made By Google ’24. I più curiosi possono visionare tutti i video a questo link.