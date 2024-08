Se state cercando un nuovo aspirapolvere o lavapavimenti per la pulizia della casa, questo potrebbe essere il vostro giorno fortunato. Vi segnaliamo infatti che su Amazon sono disponibili tre tra i prodotti Tineco più apprezzati con generosi coupon tra i 60 e i 170 euro: per la precisione si tratta di Tineco FLOOR ONE STRETCH S6, Tineco FLOOR ONE S5 Combo Power Kit e Tineco PURE ONE Station. Vediamo come approfittarne.

Tre coupon per tre super offerte Tineco su Amazon

Su Amazon sono in promozione alcuni dei prodotti più apprezzati di Tineco, tra i brand più popolari sul sito per quanto riguarda la pulizia della casa. Il primo di cui vi parliamo è Tineco FLOOR ONE STRETCH S6, un prodotto ideale per chi magari ha parecchi mobili rialzati da terra: sì perché l’aspirapolvere e lavapavimenti dispone della tecnologia Hyperstretch, che gli permette di piegare il corpo motore fino a 180 gradi, permettendogli di infilarsi sotto ai mobili (dai 13 centimetri in su). Dispone della tecnologia iLoop Smart Sensor con regolazione automaticamente di vari parametri, come potenza di aspirazione, velocità di rotazione della spazzola e quantità di acqua rilasciata, così da avere sempre la massima efficienza.

FLOOR ONE STRETCH S6 viene proposto a un prezzo consigliato di 599 euro, ma su Amazon è attualmente disponibile un coupon da 70 euro che consente di scendere a 529 euro (fino al 15 agosto 2024).

In promozione c’è poi Tineco FLOOR ONE S5 Combo Power Kit, in grado di soddisfare tutte le esigenze di pulizia grazie al set completo di accessori per pavimenti duri, tappezzeria, angoli, scale, fessure, interni di auto e molto altro ancora. La lavapavimenti può pulire lo sporco bagnato o asciutto e affrontare la sporcizia appiccicosa e più difficile da rimuovere sui pavimenti duri, ma è l’ideale anche per chi possiede animali domestici. Anche questo modello è dotato della tecnologia con sensore Smart iLoop proprietaria, in grado di regolare automaticamente il flusso di aspirazione, il flusso d’acqua e la velocità del rullo della spazzola.

FLOOR ONE S5 Combo Power Kit ha un prezzo consigliato di 549 euro, ma fino al 15 agosto 2024 è disponibile un coupon da 60 euro da abbinare a uno sconto che fa scendere la cifra a 429 euro.

Sempre su Amazon è in offerta Tineco PURE ONE Station, l’aspirapolvere senza fili con base autopulente da 3 litri. Omnihub è una stazione completa in cui l’aspirapolvere si ricarica e si pulisce: la spazzola viene fatta ruotare rapidamente sulla base, e lo sporco viene aspirato all’interno di un apposito contenitore, che può essere svuotato dopo qualche settimana (in base anche al tipo di utilizzo). La spazzola motorizzata può contare sulla tecnologia ZeroTangle, che previene la formazione di grovigli dovuti a peli e capelli, ed è presente un sistema di filtraggio dell’aria composto da quattro stadi.

Tineco PURE ONE Station ha un prezzo di listino di 599 euro, ma fino al 18 agosto 2024 è possibile sfruttare il generoso coupon da 170 euro per acquistarlo a 429 euro.