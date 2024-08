L’evento Made by Google sta arrivando: mancano solo poche ore alla presentazione ufficiale degli smartphone Google Pixel 9, Google Pixel 9 Pro, Google Pixel 9 Pro XL, del pieghevole Google Pixel 9 Pro Fold, dello smartwatch Google Pixel Watch 3 e delle cuffie wireless Google Pixel Buds Pro 2 (e non solo). Potrete seguire in diretta con noi il keynote di domani per scoprire tutte le novità.

Come seguire con noi la diretta della presentazione dei Google Pixel 9

L’evento Made by Google si terrà domani, 13 agosto 2024, a partire dalle ore 19:00, e vedrà protagoniste parecchie novità: vedremo in azione nuove funzionalità di Google Gemini e di intelligenza artificiale, ma soprattutto i nuovi smartphone Android e i nuovi wearable della gamma Pixel.

Quasi tutte le novità hardware dovrebbero arrivare fin da subito anche in Italia: Google Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL dovrebbero essere proposti in preordine già da domani, mentre in base a quello che sappiamo non dovrebbe essere commercializzato da noi lo smartphone pieghevole, Google Pixel 9 Pro Fold (perlomeno non subito). In arrivo presumibilmente anche in Italia pure lo smartwatch Wear OS Google Pixel Watch 3 e le cuffie wireless di punta Google Pixel Buds Pro 2.

La gamma Pixel 9 dovrebbe vedere due modelli piuttosto compatti, Pixel 9 e Pixel 9 Pro, accomunati solo da alcune specifiche tecniche come il SoC (Tensor G4) e le dimensioni: il modello Pro dovrebbe alzare l’asticella grazie a una tripla fotocamera posteriore con teleobiettivo. Chi desidera uno smartphone più grande potrà mettere le mani su Google Pixel 9 Pro XL, che come suggerisce il nome stesso sarà una versione “allargata” del modello Pro: a bordo dovrebbero trovare spazio un ampio display da 6,8 pollici e una batteria più capiente (poco sopra i 5000 mAh secondo le anticipazioni), ma per il resto la scheda tecnica non dovrebbe differire più di tanto dal fratello.

Google Pixel 9 Pro Fold costituirà di fatto la seconda generazione di smartphone pieghevoli: sarà il successore diretto di Google Pixel Fold e potrà contare su uno schermo interno intorno agli 8 pollici e su uno schermo esterno simile a quello di Pixel 9. Il cuore sarà sempre il Tensor G4, mentre rispetto agli altri modelli avremo probabilmente qualche cambiamento per quanto concerne il comparto fotografico.

Le novità toccheranno pure la gamma wearable con Google Pixel Watch 3 e Google Pixel Buds Pro 2: lo smartwatch Wear OS dovrebbe portare alcuni interessanti miglioramenti rispetto alla precedente generazione e arrivare in due varianti, da 41 e da 45 mm, mentre le cuffie wireless dovrebbero essere più compatte (in base a quanto anticipato) e con ulteriori funzionalità legate all’intelligenza artificiale.

Tutto questo senza dimenticare le novità su Google Gemini e magari su Android 15: il nuovo sistema operativo non dovrebbe essere presente sui nuovi smartphone in arrivo, visti i ritardi di cui abbiamo discusso in questi giorni. Si trova tuttora in fase beta e sappiamo quando potrebbe uscire, ma durante l’evento la casa di Mountain View potrebbe fornirci qualche dettaglio (speriamo).

Insomma, di carne al fuoco ce n’è tanta per questo Made by Google: troverete tutte le informazioni sui nuovi prodotti sul nostro sito, ma se volete potete anche seguire la presentazione in diretta insieme a noi tramite la live sul nostro canale YouTube. Cosa vi aspettate dall’evento di domani? Quale novità state attendendo con maggiore trepidazione?

In copertina Google Pixel 8 Pro