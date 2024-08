Nonostante l’enorme successo a livello globale di Instagram, il suo team di sviluppatori continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo social network, introducendo nuove funzionalità e apportando modifiche grafiche, così da offrire agli utenti un’esperienza che possa essere sempre più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.

Tra le ultime novità vi è una funzionalità che assomiglia molto a Snap Map di Snapchat, che il team di Instagram pare abbia già iniziato a testare e che ha come obiettivo quello di dare più contesto ai contenuti pubblicati sulla piattaforma.

Cosa sappiamo della nuova funzione di Instagram

La nuova funzione in fase di test consente agli utenti di Instagram di pubblicare degli aggiornamenti di testo e video su una mappa in base al luogo in cui sono stati realizzati. La mappa può quindi essere condivisa con gli amici e i relativi aggiornamenti possono essere visualizzati uno accanto all’altro.

Si tratta di una funzionalità che ricalca Snap Map, lanciata da Snapchat tanti anni fa e la principale differenza sembra essere rappresentata dalle impostazioni sulla privacy di Instagram, con limiti piuttosto stringenti (gli utenti avranno la possibilità di scegliere un “gruppo specifico di persone” con cui condividere la propria posizione, come gli amici stretti o soltanto i follower che seguono a loro volta).

Stando a quanto è stato rivelato da Christine Pai, portavoce di Meta, questa nuova funzione per il momento è in fase di test solo con una ristretta cerchia di utenti in alcuni mercati, aggiungendo che è uno strumento opt-in con controlli sulla condivisione della posizione.

Christine Pai, infine, ci ha anche tenuto a sottolineare che gli sviluppatori nel realizzare questa nuova funzionalità pongono sempre al centro la sicurezza degli utenti.

Al momento non vi sono informazioni su quando questa nuova funzione potrebbe essere messa a disposizione di tuttti gli utenti. Staremo a vedere.