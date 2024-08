Nel corso dell’ultima Huawei Developer Conference, il direttore esecutivo della compagnia, Richard Yu, ha annunciato che la serie Huawei Mate 70 verrà rilasciata nel corso dell’ultimo trimestre del 2024. Proprio a tal proposito arriverebbero nuovi aggiornamenti da un utente della celebre piattaforma Weibo, che ne avrebbe finalmente svelato le specifiche tecniche: scopriamole insieme nei minimi dettagli.

Huawei Mate 70: impronte a ultrasuoni, display a quattro strati e tanto altro

Secondo quanto rivelato dall’utente, tutti i modelli della serie Huawei Mate 70 useranno dei pannelli top di gamma, con risoluzione 1,5K. Alcuni dei modelli presenteranno tra l’altro un display a quattro strati, a differenza dei rimanenti che monteranno invece un classico display piatto, risultando più compatti in quest’ultimo caso. Probabile salto in avanti anche per l’autonomia, grazie a un nuovo modello di batteria che sarà presente di default all’interno di tutta la serie Mate 70.

L’utente ha inoltre svelato che Huawei starebbe lavorando a una soluzione per implementare il lettore di impronte digitali a ultrasuoni, che potrebbe dunque essere equipaggiato all’interno della nuova serie Mate 70. Huawei Mate 70 potrebbe montare il chip Kirin 9100 a 7 nanometri, garantendo così un notevole abbattimento dei costi rispetto ai nodi di processo a 5 nanometri.

L’arrivo della nuova serie Huawei Mate 70 è verosimilmente previsto per il mese di novembre, assieme al rilascio di un nuovo modello di tablet di cui non conosciamo ancora dettagli specifici: ricordiamo che la precedente serie Huawei Mate 60 venne rilasciata nel mese di agosto, e il ritardo di quest’anno potrebbe essere imputabile allo sviluppo della prossima versione del sistema operativo HarmonyOS.

Chiaramente si tratta al momento di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno necessariamente trovare una conferma (o eventuale smentita) ufficiale da parte della compagnia. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti ufficiali da parte di Huawei, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi a venire.