Xiaomi adotta, per la maggior parte dei suoi smartphone più recenti, una batteria da 5000 mAh. Nonostante ciò, secondo quanto trapelato su Weibo, sta testando dispositivi con un’autonomia di molto maggiore.

Stando a quanto rivelato dal leaker Digital Chat Station, la casa produttrice cinese starebbe effettuando test su batterie ancora più performanti, con capacità da 5500 mAh, 6000 mAh, 6500 mAh, 7000 mAh e persino 7500 mAh. Oltre alla capienza, le batterie in fase di test presenterebbero due varianti di wattaggio, con alcuni prototipi da 100 W e altri da 120 W.

Più nello specifico, il leaker ha fornito questi dati sui test:

5000 mAh , da 120 W , carica completa in 18 minuti ;

, da , carica completa in ; 5500 mAh , da 100 W , tempo di carica di 34 minuti ;

, da , tempo di carica di ; 6000 mAh , da 120 W , tempo per la carica di 30 minuti ;

, da , tempo per la carica di ; 6500 mAh , da 100 W , carica completata in 49 minuti ;

, da , carica completata in ; 7000 mAh , da 120 W , carica completa in 40 minuti ;

, da , carica completa in ; 7500 mAh, da 100 W, tempe per la carica di 63 minuti.

Xiaomi e non solo: i grandi produttori mobile puntano su batterie più prestanti

Quanto rivelato dall’informatore non sembrerebbe così sorprendente visto quanto già offerto da Xiaomi. Il Redmi Note 13 Pro+, dispositivo riservato al mercato indiano, offre già una carica rapida da 120 W. Redmi K70 Ultra, disponibile solo per i clienti cinesi, può già vantare una batteria da 5500 mAh con carica rapida da 120 W, che si traduce con batteria al 100% in appena 24 minuti.

Anche altri produttori sembrano voler investire denaro e risorse per batterie più performanti. In tal senso, basta fare il nome di Ace Pro, smartphone proposto da OnePlus che offre una batteria da 6100 mAh con carica rapida SuperVOOC da 100 W che impiega appena 36 minuti per arrivare al 100%.

Questa rapida evoluzione delle batterie è legata a nuove tecnologie che stanno trovando sempre maggior impiego nel contesto mobile. Le batterie con elettrodi negativi in silicio-carbonio, adottate da aziende come OnePlus e HONOR, stanno infatti spingendo verso l’alto i livelli di erogazione della potenza, talvolta raggiungendo persino i 150 W su alcuni telefoni.